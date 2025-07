Osimhen pronto a firmare, se salta il Galatasaray va in un altro club

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen pronto ad una nuova esperienza e a mettere un punto definitivo su quella che è la sua telenovela che va avanti da troppo.

In questo momento ci sono delle conferme che arrivano e che riguardano quello che può accadere perché l’attaccante nigeriano ha intenzione di provare a trovare un accordo definitivo per provare a fare l’ultimo step della propria carriera ritrovando serenità e stabilità. Perché l’ultima stagione Osimhen l’ha vissuta in prestito al Galatasaray dove è stato decisivo, ma adesso è tornato a Napoli dove dovrà capire come sistemare le cose.

Perché Osimhen vuole lasciare Napoli ma ha già rifiutato una ricca offerta dall’Arabia Saudita e al momento il club che può seriamente provare a prenderlo è il Galatasaray che sta provando a chiudere di nuovo per lui. In questo momento il calciatore aspetta l’accordo tra il Napoli e il club turco.

In questo momento ci sono delle conferme che arrivano e che riguardano quella che può essere la scelta ormai presa da Victor Osimhen che vuole tornare al Galatasaray dove il club turco gli offre 16 milioni di euro di stipendio più 2 di bonus. Adesso però mancano dei dettagli tra Napoli e Galatasaray per completare l’operazione che vale 75 milioni di euro, occhio a quello che può quindi accadere.

Calciomercato Napoli: Osimhen può cambiare destinazione

Perché se il Napoli non dovesse trovare l’accordo con il Galatasaray a quel punto Osimhen dovrà trovare una nuova sistemazione. Il calciatore può seriamente pensare di andare altrove perché nelle prossime ore già dovrà andare a concludere un accordo che lo permetterà di giocare i prossimi anni con un altro club.

Il Manchester United si è tirato indietro e pare che anche il Napoli abbia fatto un tentativo per convincere Osimhen nel caso a restare ancora un anno. Lui però considera chiusa la sua avventura in azzurro e occhio ancora a Juventus e Al Hilal che possono provare a convincere last minute il giocatore nel caso non dovesse chiudere col Galatasaray.

Tra Osimhen e il Galatasaray c’è di mezzo solo il Napoli che vuole portare acqua al proprio mulino ottenendo tutte le garanzie, cifre e pagamenti come deciso da De Laurentiis. Intanto, se la trattativa dovesse andare per le lunghe arriverà un nuovo rilancio dell’Al Hilal di Simone Inzaghi che vuole provare a convincere Osimhen.