Si fa male in ritiro: subito problemi per l’allenatore

Secondo giorno di ritiro per la squadra italiana, che si è ritrovata al centro sportivo per la seduta d’allenamento. Lavoro prettamente tattivo del nuovo allenatore che ha ritrovato alcuni calciatori. La nota dolente, però, è lo stop del difensore che si è già fatto male.

Ecco le ultimissime notizie riguardo le condizioni fisiche del giocatore, che ha subito un colpo dopo uno scontro di gioco con il suo compagno di squadra. Subito un problema per il mister che dovrà gestire bene la situazione relativa agli infortunati.

Stiamo già entrando nel vivo dell’inizio della nuova stagione con il ritiro estivo che è già scatto per alcune società di Serie A.

I tifosi non vedono l’ora di vedere all’opera i propri beniamini. Intanto, per quanto riguarda una squadra già scatta l’allarme infortunati.

Infatti, nel corso della seduta odierna, il calciatore si è già fermato a causa di un problema fisico: ecco tutti i dettagli riguardo questo stop che mette già in allarme l’allenatore.

Infortunio durante il ritiro: subito problemi per l’allenatore

In quel reparto c’è grossa emergenza anche a causa del blocco del mercato, che impedisce alla società di prendere dei nuovi giocatori.

Ecco perché l’allenatore deve fare di necessità virtù e sfruttare al meglio la rosa che ha disposizione ovvero quella dello scorso anno, che ha chiuso il campionato al settimo posto in classifica, fuori dal piazzamento nelle coppe europee.

Ciò ha già portato ad un ribaltone in panchina con Maurizio Sarri che è tornato alla Lazio. Il ‘Comandante’ dovrà affrontare questa situazione spinosa relativa allo stop del calciomercato e fare attenzione anche riguardo i problemi fisici di alcuni giocatori.

Intanto, si è già fatto male un calciatore che ha subito un fallo da Noslin.

Infortunio Hysaj Lazio: cosa è successo

Primo stop in casa Lazio con l’infortunio del difensore Hysaj, che ha subito un colpo alla caviglia nel corso della partitella in famiglia. L’albanese ha lasciato prima l’allenamento, le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore.

Si registra, inoltre, anche l’assenza di Patric e Zaccagni così come quella di Matteo Guendouzi, che ha lavorato sull’aspetto fisico, con un differenziato specifico. Domani è previsto il suo rientro con Sarri pronto a sfruttare le qualità del centrocampista francese, che dovrà essere l’uomo in più per la prossima stagione.