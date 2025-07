Milan, 40MLN per l’attaccante: salta Jackson, chi prendono

Il Milan cerca un nuovo attaccante e ha provato a prendere Nicolas Jackson dal Chelsea ma ora la trattativa può saltare.

I rossoneri sono ripartiti dalla voglia di Massimiliano Allegri e di Igli Tare di tornare in vetta alla Serie A. Il tecnico toscano ha accettato qualche cessione importante ma ha chiesto garanzie affinché la rosa possa essere di nuovo, realmente, competitiva e puntare nei prossimi tre anni a vincere titoli e ad essere una delle protagoniste anche in Europa.

Il futuro del Milan passa necessariamente dal mercato in entrata e in uscita: ora Allegri vuole un nuovo centravanti di alto livello.

Calciomercato Milan: l’affare Nicolas Jackson si complica

Allegro vuole un altro attaccante da affiancare a Santi Gimenez per la prossima stagione. Il messicano non ha convinto del tutto il tecnico toscano che, però, nelle prossime settimane lo studierà da vicino e ne capirà le qualità per poi decidere se sarà o meno il titolare della prossima stagione.

Nei giorni scorsi è apparsa la notizia dell’interesse del Mila per Nicolas Jackson del Chelsea ma l’affare è più complicato del previsto e ora sta anche aumentando la concorrenza.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan rischia di perdere definitivamente la presa su Nicolas Jackson: non ci sono le condizioni economiche per chiudere attualmente.

Niente Jackson: il Milan si arrende al Manchester United

Il Milan cerca centravanti e l’idea dei giorni scorsi portava a un interesse e un affondo concreto per Nicolas Jackson, in uscita dal Chelsea. Ma l’affare si sta facendo sempre più difficile e Igli Tare è ormai sul punto di mollare completamente la presa e concentrarsi su altri obiettivi.

Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, su Nicolas Jackson ora c’è il forte interesse del Manchester United. Il club inglese di Ruben Amorim cerca un nuovo centravanti e può tentare l’assalto al calciatore senegalese, soprattutto se dovesse cedere uno tra Zirkzee e Hojlund.

Il Milan non potrà competere con la disponibilità economica del Manchester United e sta mollando la presa su Jackson ma nel mirino entra un altro attaccante dalla Serie A.

Niente Jackson, per il Milan spunta Santiago Castro

Il Milan può decidere di trattenere Gimenez e di puntare su un attaccante con caratteristiche diverse che può completare il reparto anche qualitativamente, oltre che per idea tattica e tecnica.

Nelle ultime ore è spuntato il nome di Santiago Castro nelle idee del Milan per l’attacco. Piace molto ad Allegri e anche alla dirigenza che, per questioni di età e di qualità, può decidere di fare uno sforzo portandosi fino a 40 milioni di budget.