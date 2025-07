Calciomercato Roma: affare da 50 mln, adesso si può chiudere

Grandi manovre in casa Roma con la società a lavoro per regalare a Gasperini i primi rinoforzi. Si muove Massara, pronto a mettere a segno un super colpo per i giallorossi.

Proseguono i contatti con il giocatore e il suo entourage. Sul piatto ben 50 milioni di euro per il direttore sportivo che ha in mente dei nomi importanti per la squadra di Gasperini, che attende con fiducia le prossime mosse del club.

E’ il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio a fare il punto della situazione riguardo le prossime mosse di mercato della Roma, che sta lavorando in vista della prossima stagione.

Si cercano di profili adatti al calcio di Gasperini che ha già fatto dei nomi, tutti provenienti dal Sudamerica. Il preferito per il centrocampo è Rios che però ha una valutazione molto alta ed una concorrenza folta, visto che anche altre società come Zenit e Benfica seguono con attenzione la situazione del colombiano.

Intanto, secondo le ultime indiscrezioni, pare che Massara sia pronto ad accelerare per l’arrivo di un altro giocatore, proveniente dalla Francia.

Calciomercato Roma: chi sarà il primo acquisto?

Gasperini ha già fatto la lista della spesa. Nel mirino ci sono dei centrocampisti e degli esterni come Wesly del Flamengo che è una delle prime scelte dell’allenatore dei giallorossi.

E’ già stata presentata una prima offerta al Flamengo per il giovane calciatore. 20 milioni la proposta di Massara: 25 la contro richiesta dei brasiliani. Il terzino piace tanto ed è per questo che nelle prossime ore è previsto un nuovo rilancio con la società che può avvicinarsi alla richiesta del Flemengo.

Un colpo complessivo da 50 milioni di euro, visto che nelle ultime ore ha preso sempre più corpo la pista che porta a Neil El Aynaoui del Lens.

La Roma accelera per El Aynaoui e Wesley

L’idea del club è quella di fare un investimento importante per i due giovani talenti del Flamengo e del Lens. Gasperini freme dalla voglia di accogliere a Trigoria dei nuovi giocatori, per iniziare a sperimentare il suo 3-4-2-1. Servono degli esterni importanti ed anche dei centrocampisti funzionali all’idea di gioco dell’ex Atalanta che ha dovuto fare i conti con il primo problema della nuova stagione ovvero l’infortunio di Salah Eddine che ha riportato un problema alla caviglia. A maggior ragione, dunque, serve una svolta dal calciomercato che dovrà regalare almeno 3-4 rinforzi di qualità.