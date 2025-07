Grande ritorno in Serie A: pagano la clausola da 80MLN

Dopo anni di successi lontani dall’Italia, il calciatore è pronto (e deciso) a tornare a fare la differenza in Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, il suo nome sarebbe finito nel mirino di una grande del campionato italiano, pronta ad inviare presto una PEC negli uffici della dirigenza contenente il pagamento della ricca clausola rescissoria contenuta all’interno del suo contratto per riportarlo in Italia. Ovviamente l’idea sarebbe in realtà quella di cercare di trattare in qualche modo questa cifra, ma per quanto complicato si pronostica essere la dirigenza potrebbe fare leva sulla volontà del calciatore di provare questa nuova esperienza in Serie A.

Grande ritorno in Serie A: lotterà per lo scudetto

“Certi amori fanno giri immensi poi ritornano”. Così dice la canzone, giusto? Ed è proprio questo il caso del centrocampista, che dopo anno lontano dall’Italia potrebbe tornare a giocare in Serie A nella prossima stagione. Il tutto perché il suo nome sarebbe finito nel mirino di una grande del calcio italiano, alla ricerca di un rinforzo proprio per quella zona di campo per ritenersi una volta e per tutta completa ma soprattutto competitiva.

Ovviamente la situazione è più semplice a dirsi che a farsi, anche perché una ricca clausola rescissoria da cercare in tutti i modi di evitare. Su questo aspetto potrebbe però entrare in gioco la volontà del ragazzo, che a quanto pare starebbe spingendo in prima persona per tornare a giocare in Italia, convinto che dopo quest’esperienza all’estero possa finalmente fare la differenza anche nel campionato in cui è cresciuto e si è forgiato.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, per rinforzarsi in mediana la Juventus starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di riportare in Serie A Morten Hjulmand, centrocampista danese dello Sporting Lisbona che in Italia ha (già) vestito la maglia del Lecce.

Pagano la clausola da 80MLN

La Juventus sogna il colpo Morten Hjulmand a centrocampo, anche se come con Gyokeres anche con il danese lo Sporting Lisbona è pronto a fare muro. L’intenzione del club campione di Portogallo è quello di incassare pari pari la cifra della clausola rescissoria da 80 milioni di euro, solo in questo modo lascerebbe partire l’ex Lecce.

Allo stesso tempo, però, la Juventus è convinta di ottenere un leggero sconto, anche perché lo stesso Hjulmand starebbe spingendo per tornare in Serie A convinto che il suo ciclo a Lisbona sia terminato. Stando a dati Transfermarkt le parti si potrebbero incontrare poco più che a metà strada, ovvero intorno ai 50 milioni di euro, ma questa si pronostica essere una vera e propria telenovela più che una trattativa. Staremo a vedere.