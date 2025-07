Juve, salta Kolo Muani: va in prestito in un altro club

Problema Juve per Kolo Muani, adesso l’attaccante francese sembra sempre più distante dal ritorno in bianconero e può davvero firmare con un’altra società.

Ci sono importanti notizie che arrivano e riguardano quello che può accadere da un momento all’altro in vista della prossima stagione perché ora può davvero cambiare tutto considerando che c’è la volontà da parte della società di mettere in piedi una rosa sempre più competitiva. Occhio però alla possibile scelta a sorpresa che può esserci alla Juventus che rischia di perdere Kolo Muani.

Un grande impatto quello che ha avuto alla Juve Kolo Muani arrivato in prestito dal PSG a gennaio e dove è stato decisivo per portare in Champions League il club bianconero con i suoi 8 gol in 16 partite giocate. Adesso la Juve ha preso David e punta a vendere Vlahovic, ma un altro attaccante serve a Tudor che ha richiesto proprio di nuovo Kolo Muani.

Al momento però l’affare si è complicato e rischia di saltare il ritorno di Kolo Muani alla Juventus. Ci sarebbero delle nuove società che si sono fatte avanti dopo i problemi che si sono venuti a creare tra il club italiano e il Paris Saint Germain.

Calciomercato Juve: si complica Kolo Muani

Non arrivano buone notizie per Kolo Muani che la Juventus sta provando a riportare in bianconero, adesso il PSG alza un muro ed è pronto ad ascoltare anche altre proposte nonostante la volontà dell’attaccante di spingere per il ritorno in Italia.

Secondo le ultime notizie riportate da Tuttosport ora la Juventus sta avendo difficoltà per riportare Kolo Muani in prestito in Italia. Perché il PSG chiede la cifra di 10 milioni per il prestito e 30 per l’obbligo di riscatto, mentre i bianconeri vorrebbero chiudere l’operazione senza dover inserire un obbligo di riscatto.

Un problema che porta la Juventus anche verso la beffa perché ora il Chelsea pensa di puntare su Kolo Muani e il PSG è pronto ad ascoltare anche altre offerte per l’attaccante francese che rischia di non tornare in Italia dopo un grande impatto avuto negli ultimi mesi.