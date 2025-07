Milan, nuovo rinforzo dal Real: l’ha convinto Modric

Oltre ad essere un giocatore di livello mondiale, Luka Modric si è scoperto essere anche un grande intermediario nelle operazioni di mercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Milan starebbe sfruttando la leggenda croata per convincere uno dei suoi ex compagni al Real Madrid di vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Non sarà una trattativa semplice, anche perché c’è ovviamente da convincere Florentino Perez, ma gli ottimi e duraturi rapporti tra le parti potrebbero favorire l’operazione, con Modric che nel frattempo si starebbe sentendo con il ragazzo per inculcargli ogni giorno di più la voglia di Italia e di Milan.

Il Milan si rinforza con un ex compagno di Modric

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, prossimo a regalare a Max Allegri il terzo rinforzo di questa lunga e complicata estate. Dopo Samuele Ricci e Luka Modric, dunque, il tecnico rossonero potrà presto avere a disposizione un calciatore che nelle passate stagioni è stato protagonista con la maglia del Real Madrid.

Il suo nome è stato accostato al Milan già negli scorsi giorni, ma solo adesso si sarebbero cominciati a registrare dei primi, concreti e positivi contatti fra le parti, complice anche l’importante intermediazione di Luka Modric. Il croato in questa trattativa ricoprirà un ruolo fondamentale, anche perché sarà compito suo convincere l’ex compagno a sposare la causa rossonera. La sensazione, però, è che il calciatore sia già piuttosto convinto di questa possibile nuova tappa nella sua carriera.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Diario AS, il Milan avrebbe ufficialmente allacciato i contatti con gli agenti di Fran Garcia, esterno classe 1999 del Real Madrid che da giorni è oramai uno dei principali candidati alla fascia sinistra del Diavolo dopo l’addio di Theo Hernandez.

Modric l’ha convinto: firmerà per il Milan

Luka Modric starebbe lavorando a fari spenti per convincere Fran Garcia a trasferirsi al Milan in questo calciomercato. Le garanzie che un campione come il croato può dare non sono da sottovalutare in trattative come queste, anche perché il classe 1999 passerebbe dall’essere protagonista in Champions League al giocare solo in campionato con il Diavolo.

L’arrivo ai Blancos di Carreras per 50 milioni di euro rischia però di chiudergli ulteriore spazio, ed è per questo che la soluzione rossonera potrebbe essere l’ideale per il proseguo della sua carriera. A livello economico Fran Garcia non implicherebbe neanche chissà che esborso economico, ed è per questo che il Milan vorrebbe farlo suo in questo calciomercato. Se le cose non dovessero andare però come previsto, dalle parti di via Aldo Rossi avrebbero già pronta l’alternativa, Pervis Estupinan del Brighton.