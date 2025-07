Calciomercato, fanno firmare Berardi: resta ancora in Serie A

Domenico Berardi è tornato in Serie A dopo una stagione eccezionale con il Sassuolo in Serie B: ora è pronto a firmare un altro contratto.

L’attaccante calabrese è stato uno di migliori talenti italiani degli ultimi 10 anni e ha saputo fare cose eccellenti con tutti i suoi allenatori e in tutte le stagioni. Ma ha vissuto anche momenti difficili e negativi, scegliendo di restare però sempre al Sassuolo nonostante i sogni di gloria di diventare “grande” in una grande del nostro campionato.

Il futuro di Berardi sta cambiando in queste ore: è pronto a firmare un nuovo accordo per restare ancora in Serie A.

Calciomercato, cambia il futuro di Berardi: le ultime

Il profilo di Berardi è sempre sotto la lente di ingrandimento del calciomercato. Negli anni ha fatto benissimo, ha saputo reggere da solo il peso del Sassuolo e ha vissuto tutti gli alti e bassi del club emiliano.

Ora è tornato in Serie A, ha riportato il suo Sassuolo nel massimo campionato italiano e ora, dopo aver sfiorato più volte il trasferimento in una big, vuole continuare a vivere grandi emozioni nella sua carriera.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora il futuro di Berardi sta cambiando totalmente: ci sono già gli accordi per arrivare alle firme in tempi brevissimi.

Berardi resta al Sassuolo: firma il rinnovo

La storia di Domenico Berardi con il Sassuolo è destinata a continuare ancora a lungo. Negli anni scorsi è stato vicino all’addio, ha avuto il giusto desiderio di confrontarsi con grandi esperienze ma non si è mai concluso alcun affare.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Domenico Berardi è pronto a restare al Sassuolo anche per il futuro: il direttore Carnevali gli ha offerto un rinnovo di contratto molto importante e ora l’attaccante calabrese può decidere di accettare e legarsi per sempre al Sassuolo.

Berardi è il volto del Sassuolo, in passato avrebbe potuto dire addio ma non c’è mai stato l’incastro perfetto per arrivare in una big e ora è pronto a diventare una bandiera, lasciando il sogno Champions League nel cassetto dei desideri.

Berardi resta al Sassuolo: no anche all’Arabia

Domenico Berardi resta al Sassuolo fino al 2029, prolungando l’attuale contratto di due stagioni e miglioradolo anche dal punto di vista economico. I contratti sono pronti e vanno firmati e presto ci sarà l’annuncio ufficiale.

Sono arrivati anche degli interessamenti dall’Arabia Saudita ma Berardi ha preferito declinare: vuole andare avanti con il Sassuolo e portare il club a un livello più alto.