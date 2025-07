Hanno convinto Ederson, firma e resta in Italia

Svolta di calciomercato per il futuro di Ederson, il centrocampista dell’Atalanta è uno dei giocatori più ambiti a livello internazionale e adesso è pronto a firmare un nuovo contratto.

Ci sono conferme che arrivano e che riguardano proprio la mossa che pensa di fare una società che vuole convincere ad ogni costo anche con il suo allenatore il talento brasiliano alla firma e attenzione a quello che può accadere nelle prossime ore. Si è parlato tanto di Ederson tra Milan, Inter, Napoli e Juventus in Itala, ma il forte interesse per lui è generato anche nel resto dei campionati d’Europa e non solo.

Proprio nelle ultime settimane sono arrivate importanti offerte per Ederson anche dall’Arabia Saudita, ma al momento la sua volontà non trova riscontri nei soldi del campionato saudita e ha voglia di provare a crescere e giocare ancora partite di altissimo livello in Europa. Ci sono adesso conferme riguardo quello che può accadere con lui.

Che l’Atalanta valuta tanto Ederson è normale, perché il giocatore è stato cercato da più club in queste settimane con il club bergamasco che ha valutato il suo giocatore per circa 60 milioni di euro per lasciarlo partire. Una mossa decisa da parte della società che adesso dovrà cercare di farne una ancora più importante.

Calciomercato Atalanta: hanno convinto Ederson alla firma

Ci sono delle importanti novità che trovano riscontro da La Gazzetta dello Sport riguardo quella che può essere la mossa per convincere Ederson a firmare un nuovo contratto.

Una mossa decisiva che però potrebbe pensare di fare proprio l’Atalanta. Perché in queste ore c’è la conferma in merito a questa possibile svolta per la carriera di Ederson con il club bergamasco che non ha nessuna intenzione di sacrificare il giocatore brasiliano.

Al momento non sono arrivate offerte concrete da parte di club che potessero avvicinarsi realmente ad Ederson e ora l’Atalanta prova a blindarlo con un rinnovo. Perché in questo momento il giocatore è considerato insostituibile e per questo motivo che ci sono novità in questo senso.

Il suo attuale accordo scade nel 2027 per questo ora l’Atalanta lavora per firmare Ederson con un nuovo e ricco contratto per farlo restare il più a lungo possibile a Bergamo.