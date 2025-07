Ha scelto il Milan: firma in Serie A il “nuovo” Cafu

Si pensava che il futuro del terzino brasiliano in questo calciomercato fosse già deciso, ma invece così non è.

Stando alle ultime notizie, infatti, quello che in patria viene definito essere da molti il “nuovo” Cafu, ha sorpreso tutti stravolgendo completamente le carte in tavola. Il calciatore era sì già destinato a trasferirsi in Serie A, ma non al Milan, club per il quale alla fine potrebbe (e dovrebbe) firmare nelle prossime settimane.

Decisivo l’inserimento last minute nelle trattative del direttore sportivo Igli Tare, che proprio all’ultima curva è riuscito ad anticipare e beffare la concorrenza, convinta di avere in pugno il brasiliano.

Alla fine ha scelto il Milan

Che il futuro del terzino brasiliano fosse in Serie A era già scritto. Mancavano davvero gli ultimi dettagli per parlare di affare fatto, ma si sa che nel calciomercato non si può cantare vittoria fino a quando non ci sono le firme sui contratti.

Alla fine il ribaltone si è registrato Italia per Italia, anche perché il volo del carioca verrà dirottato su Milano, dove ad aspettarlo non ci sarà l’Inter, una delle tante pretendenti che si sono fatte avanti per il calciatore nelle ultime settimane, bensì il Milan, che nell’arco di qualche ora ha spostato a proprio favore l’ago della bilancia anticipando la concorrenza di una squadra in particolare della Serie A: la Roma.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Andersinho Marques sui propri profili social, nelle scorse ore la dirigenza rossonera si sarebbe prepotentemente inserita nei discorsi con il Flamengo per Wesley, terzino classe 2003 del Flamengo che i giallorossi pensavano invece di avere in pugno dopo settimane di contatti e rilanci costanti.

Il terzino firma in Serie A: i dettagli

Che sia Roma o Milan una cosa è certa: Wesley giocherà in Serie A nella prossima stagione. Con questo inserimento last-minute i rossoneri potrebbero avere superato in curva i giallorossi, anche perché è risaputo il fascino che il club lombardo ha in Brasile.

Wesley potrebbe dunque passare dal vestire il rossonero del Flamengo a quello del Milan, ma i brasiliani non hanno alcuna intenzione di fare sconti nonostante un interesse del genere. Scrive infatti il collega Marques che la dirigenza Rubro-Negra è stata chiarissima: per meno di 25 milioni di euro non si sederà neanche al tavolino per parlare, motivo per il quale o il Milan si presenta con un’offerta convincente che possa effettivamente anticipare la concorrenza della Roma, oppure i rapporti andranno avanti solo tra il Flamengo e la società capitolina. Staremo a vedere.