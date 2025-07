Accordo con l’Inter, il Milan chiude l’acquisto a centrocampo

Incredibile affare in chiusura per il Milan nelle prossime ore, perché si sblocca il colpo a centrocampo grazie all’Inter e all’accordo che è ormai alle fasi finali.

Si parla da tempo di tutte queste operazioni che stanno provando a portare avanti le grandi squadre italiane come Milan e Inter, i due club milanesi adesso potrebbero provare a piazzare dei colpi importanti visto che ci sono delle conferme che riguardano quella che può essere la scelta delle prossime ore per spingere alla chiusura l’affare.

In questo momento sono in corso dei colloqui che vanno avanti e possono essere decisivi per portare al Milan un nuovo acquisto a centrocampo grazie all’Inter. Il club nerazzurro sta trattando sia acquisti che cessioni e in uscita ci sono giocatori di livello come Stankovic, Frattesi, Calhanoglu e altri che possono andar via per sbloccare operazioni in entrata.

Occhio ora a quello che può accadere perché ci sono delle conferme in merito alla decisione da parte dell’Inter che può dare il via libera a quella trattativa che poi può sbloccare il Milan con l’acquisto a centrocampo. In questo momento si può andare avanti davvero con la strada in discesa se si dovesse trovare l’accordo definitivo.

Calciomercato Milan: arriva un centrocampista grazie all’Inter

Ci sono delle novità che riguardano la decisione con l’ok dell’Inter che nelle prossime ore può permettere al Milan di prendere un nuovo calciatore per inserirlo nella rosa di Allegri che ora spinge per definire in tempi rapidi l’affare e lavorare subito con la squadra al completo.