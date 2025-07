Serie A, grande ritorno in attacco: sta firmando gratis

La dirigenza ha deciso di andare sul sicuro in questo calciomercato puntando su una vecchia conoscenza del club.

Alla ricerca di un rinforzo d’esperienza in attacco, la società ha infatti deciso di riallacciare i contatti con chi ha segnato tanto indossando questa maglia. Inizialmente sembrava essere utopia uno scenario del genere, ma gli ottimi rapporti tra le parti hanno decisamente facilitato i discorsi, con l’attaccante che adesso è atteso in città già nelle prossime ore per firmare il contratto che lo legherà alla squadra per le stagioni a seguire.

Grande ritorno: sta firmando l’attaccante

La dirigenza non poteva prendere decisione migliore per andare a rinforzare l’attacco della squadra in vista della prossima stagione. L’allenatore aveva chiesto un bomber di razza, uno di quelli che ti decidono le partite da solo, e il pensiero di tutto il gruppo di lavoro è immediatamente caduto su un profilo che la piazza conosce piuttosto bene considerati i suoi trascorsi.

L’attaccante ha infatti già vestito la maglia del club, entrando sin da subito nelle grazie dei tifosi grazie ai suoi gol, quasi sempre pesanti e decisivi. Libero dopo l’ultima esperienza, e di conseguenza alla ricerca di una nuova avventura in carriera, il calciatore ha preso in considerazione la possibilità di tornare a giocare per questo club solo dopo il essersi incontrato con l’allenatore, che l’ha convinto non solo sotto un punto di vista progettuale ma anche e soprattutto tecnico.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di fichajes, dopo 21 gol e 3 assist in 36 presenze con la maglia dell’Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang potrebbe tornare a giocare per il Marsiglia dopo che Roberto De Zerbi avrebbe fatto esplicitamente il suo nome per andare a completare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione che vedrà l’OM tornare protagonista in Champions League dopo anni.

L’attaccante arriva da svincolato

“Certi amori fanno giri immensi, poi ritornano”. E questo potrebbe essere il caso di Pierre-Emerick Aubameyang, che dopo appena una stagione all’Al-Qadsiah sarebbe tornato in orbita Marsiglia.

Il club francese è infatti alla ricerca di un attaccante di esperienza per la prossima Champions League, ed il gabonese potrebbe essere il profilo perfetto per Roberto De Zerbi. Nonostante l’età l’ex Arsenal ha dimostrato di saperci fare ancora, anche ad alti livelli, ed è forse questo quello che starebbe spingendo l’OM a riportarlo in Francia. Al momento non c’è stata ancora nessuna stretta di mano fra le parti, ma la strada intrapresa porta a cedere che prima di quanto si possa immaginare il Marsiglia ingaggerà a parametro zero Pierre-Emerick Aubameyang. Staremo a vedere.