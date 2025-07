Gli hanno promesso la numero 9: Vlahovic firma per 30MLN

Dopo anni piuttosto complicati le strade di Dusan Vlahovic e della Juventus si separeranno in questo calciomercato.

L’arrivo di Jonathan David è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con il serbo sentitosi tradito da un comportamento che non si sarebbe mai aspettato da una società come quella bianconera, che gli ha sempre promesso centralità all’interno del progetto tecnico. Alla fine così non è stato, con Vlahovic che si è lasciato ammaliare da un’altra grande di Serie A, pronta a prelevarlo dalla Juventus per circa 30 milioni di euro.

Hanno promesso a Vlahovic la maglia numero 9

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Dusan Vlahovic, destinato a lasciare la Juventus in questo calciomercato dopo la crepa che si è creata nei rapporti con la società negli ultimi mesi. Per un momento durante il Mondiale per Club si è anche pensato che le parti potessero riappacificarsi, ma l’arrivo di Jonathan David non ha fatto altro che peggiorare le cose.

Dusan Vlahovic vuole andare via, e così sarà, anche perché il serbo si è lasciato ammaliare da un’altra grande di Serie A. In questa nuova avventura verrebbe messo nelle condizioni di poter tornare quello di Firenze, ed è per questo che starebbe spingendo in prima persona per trasferirsi.

C’è un di più che potrebbe giocare un ruolo fondamentale in queste trattative. Stando al collega Louis Girardi, infatti, il Milan avrebbe promesso a Dusan Vlahovic la storica maglia numero 9, oltre che centralità nel nuovo corso di Max Allegri, allenatore con il quale potrà anche avere avuto qualche screzio negli anni, ma che ha sempre creduto in lui, mandandolo in campo anche quando nessun lo avrebbe fatto.

Prelevano Vlahovic per 30MLN

Dusan Vlahovic potrebbe presto diventare il nuovo numero 9 del Milan, o almeno questo è quanto raccolto dal collega Louis Girardi. Alla ricerca di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez, il club rossonero ha alla fine deciso di puntare sul serbo, che per rapporto qualità-prezzo è la soluzione migliore sulla quale puntare in questo calciomercato.

Ovviamente ci sarà da sistemare la questione stipendio, anche perché dallo scorso 1 luglio Vlahovic guadagna la bellezza di 12 milioni di euro netti a stagione, ma la sensazione è che un sacrificio per Max Allegri, e il Milan, sarebbe anche disposto a farlo. Uno sforzo economico potrebbe farlo anche il club rossonero, pronto a offrire alla Juventus tra i 25 ed i 30 milioni di euro per il cartellino del serbo.