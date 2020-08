Napoli, Gattuso: “Non voglio chiarire ora con Inzaghi, meritavo l’espulsione”

Al termine della sfida tra Napoli e Lazio, il tecnico dei partenopei è intervenuto in conferenza stampa per commentare la partita.

Le parole di Gattuso a Sky

Finisce Napoli-Lazio, è tempo di analisi. Tocca a Gennaro Gattuso, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Valutiamo nei prossimi giorni come sta Insigne, non sappiamo che cosa sia. Speriamo che sia tutto bene. Aspettiamo gli esami clinici. Da un poco di anni a questa parte le partite sono tutte vere. Oggi meritavo l’espulsione per aver fatto casino. Ci siamo detti qualcosa e io meritavo l’espulsione per aver esagerato. Faccio solo più danni se chiarisco ora con Inzaghi, mi piace farlo dopo. Ho già in mente la formazione per la partita con il Barcellona. Questa squadra non avendo un vissuto quando sbaglia qualcosa va in difficoltà. Si crescerà con i vissuti. Abbiamo provato tante tattiche, stiamo lavorando per Barcellona”.