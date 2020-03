Genoa, morta la fidanzata dell’ex Centurion: il terribile dramma

Ultime Genoa, morta la fidanzata di Centurion: la terribile notizia per l’ex giocatore dei grifoni

Ultime Genoa – Morta la fidanzata di Centurion | Arriva una terribile notizia, direttamente dall’Argentina. Come riportato dai colleghi di ‘Olè’, è scomparsa Melody Pasini, fidanzata dell’ex Genoa, Ricardo Centurion. La tragedia a Lanus, città del Sud America in Argentina, dove è morta la ragazza. Il motivo riguarda un incidente: la ragazza era alla guida della sua auto quando è cominciata la tragedia. Un arresto cardiaco le ha fatto perdere il controllo della vettura e neanche un pronto intervento è servito per risolvere il problema. Un vero e proprio dramma, la ragazza lascia i propri cari alla giovanissima età di 25 anni. In passato aveva già avuto problemi cardiaci, che però aveva superato. Problemi che sono ricomparsi, fino al momento tragico della giornata di oggi.

Morta la fidanzata di Centurion, il comunicato del club

Velez, Ricardo Centurion dovrà convivere con un pesante dramma: è scomparsa tragicamente la sua compagna, Melody Pasini. L’ex Velez, che mostra vicinanza allo stesso giocatore. Attualmente in forza al, Ricardodovrà convivere con un pesante dramma: è scomparsa tragicamente la sua compagna,. L’ex Genoa è stato in Italia e con i rossoblu nel 2013/2014, per poi tornare nella stagione 2017/2018. Quello che segue è il comunicato ufficiale del, che mostra vicinanza allo stesso giocatore.

“Il club è vicino a Ricardo Centurión in questo momento difficile, dopo aver appreso della triste notizia della morte della sua fidanzata, Melody Pasini. Le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici. Forza Centu!”