Calciomercato Napoli, Mertens ancora nel mirino della Roma

Calciomercato Napoli: la Roma resta alla finestra per Mertens

Calcio Mercato Napoli Mertens | Il Napoli lentamente si sta riprendendo in campionato, e piano piano ritrova fiducia e uomini. Chiaro che gli azzurri abbiano bisogno delle loro certezze in campionato, specie se queste certezza fanno di nome Dries Mertens. L’attaccante belga attualmente è recuperato dall’infortunio, ma ciò che preme di più è indubbiamente il suo futuro. L’ex PSV non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo, e da qualche settimana a questa parte stanno circolando diverse voci di mercato. Le pretendenti ci sono e ci saranno, e tra queste continua ad esserci la Roma.

I giallorossi restano alla finestra, ovviamente in attesa di conoscere l’esito. Se Mertens non dovesse rinnovare con la squadra partenopea, ecco che i giallorossi tenteranno sicuramente l’assalto. Questa la notizia riportata da cm.com.

News Napoli: Mertens valuta l’addio

L’addio di Mertens a fine stagione è un rischio sicuramente concreto per il Napoli. L’attaccante belga ha ricevuto tantissime avance, e pare che in questi giorni il giocatore stia continuando a valutare tutte le ipotesi. La Roma è in attesa, ma non è affatto l’unica italiana ad esserlo. Occhio alla Juventus, che con Sarri potrebbe avere una maggiore spinta nell’operazione.