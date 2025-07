Inter, altra cessione: arriva un nuovo attaccante

Svolta possibile per quanto riguardano il futuro dell’Inter con la strategia di mercato che può portare a delle nuove mosse a sorpresa in vista dei prossimi anni.

Arrivano conferme che riguardano quella che può essere la nuova decisione da parte dell’Inter che può ancora andare a completare delle cessioni con giocatori che non sembrano far parte del progetto futuro di Cristian Chivu e con nuovi addii che possono arrivare altri giocatori come sostituti.

Perché in questo momento ci sono delle novità che riguardano quella che può essere la strategia da parte dell’Inter che pensa di andare a chiudere dei nuovi acquisti per far felice al suo allenatore. Così facendo ci sono conferme riguardo quella che può essere una mossa a sorpresa.

Perché si lavora e si valuta quello che può accadere nelle prossime ore in vista del raduno nerazzurro e della nuova stagione che ripartirà per l’Inter perché in questo momento si valutano anche le cessioni dopo aver già piazzato diversi nuovi colpi, ma attenzione a quella che può essere una mossa a sorpresa che può portare a dei nuovi movimenti per la società milanese.

Calciomercato Inter: pronte nuove cessioni

In questo momento ci sono delle conferme che riguardano proprio quello che può accadere con delle nuove cessioni per l’Inter che può cambiare ancora una volta il volto della propria rosa.

Chi può lasciare l’Inter sono Sebastiano Esposito e Buchanan, sono loro i due giocatori pronti a dire addio perché sembra che la loro cessione sembra ormai già scritta. Ma non sono gli unici, perché mentre Esposito è vicino alla Fiorentina e Buchanan aspetta la migliore offerta, ci sono possibilità di addio anche per Aleksander Stankovic verso il Club Brugge e Valentin Carboni che piace al Genoa.

E’ chiaro che l’Inter ha l’idea di portare avanti delle coppie per ogni ruolo, ma inserendo anche dei jolly che possano ricoprire più ruoli perché saranno tante le partite da giocare e tra infortuni e cambi non è detto che avere 4 giocatori d’attacco per 2 posti può far stare sicuri.

Lautaro Martinez, Thuram, Bonny e Pio Esposito confermati, ma con la cessione di Sebastiano Esposito potrebbe esserci anche un nuovo innesto per l’Inter e bisognerà capire se Chivu chiederà una punta esperta o un altro giovane calciatore.