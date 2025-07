Contatti in corso per Kean, pagano la clausola: manca solo una cosa

Moise Kean sembrava destinato a restare almeno per un’altra stagione alla Fiorentina, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, proprio in queste ore l’attaccante italiano sarebbe stato avvicinato da una grande del calcio mondiale, che prima di sedersi al tavolo delle trattative con la Fiorentina starebbe cercando di capire la disponibilità del calciatore al trasferimento.

La sensazione è che da parte di Kean ci sia apertura totale a questa soluzione, motivo per il quale il prossimo passo sarà il pagamento della clausola rescissoria per liberare dal club Viola. Eppure, nonostante questo, manca ancora una cosa per la definitiva fumata bianca.

Contatti in corso per Kean

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Moise Kean, destinato a lasciare la Fiorentina in questo calciomercato nonostante le intenzioni iniziali fossero quelle di continuare insieme soprattutto in vista dei prossimi Mondiali.

L’attaccante italiano non ha alcuna intenzione di perdere il suo posto in Nazionale, ma la tentazione di provare questa nuova esperienza in carriera è tanta. Proprio in queste ore le parti si starebbero sentendo per capire la fattibilità di quest’operazione, anche se sembrerebbero esserci tutti i presupposti per arrivare a dama.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Matteo Moretto sui propri profili social, l’Al-Hilal si sta informando sulla situazione di Moise Kean. Dopo Theo Hernandez, dunque, il club di Riyad vuole mettere a disposizione di Simone Inzaghi un altro campione della Serie A, così da costruire una squadra forte ed esperta per vincere non solo la prossima Saudi Pro League, ma anche la Champions League asiatica così da confermarsi come una delle realtà più importanti e forti del mondo saudita (ed asiatico).

Manca solo una cosa per chiudere l’affare Kean

Ottenuto il sì del calciatore, l’Al-Hilal invierà negli uffici del Viola Park una PEC contenente il pagamento della clausola rescissoria da 52 milioni di euro per liberare Moise Kean dalla Fiorentina. Non c’è altra via d’uscita se non questa per il club saudita, che chiudendo questo affare risponderebbe in maniera forte all’acquisto di Retegui dell’Al-Qadsiah.

Anche se questo passo dovesse essere compiuto, mancherebbe comunque una cosa per la fumata bianca definitiva. Stando alle ultima notizie, infatti, più che quello di Moise Kean servirebbe il sì del CT Gennaro Gattuso per chiudere questo affare, anche perché l’italiano non vorrebbe perdere il posto in Nazionale in vista dei prossimi Mondiali. Qualora dovesse arrivare la “benedizione” dell’allenatore dell’Italia, ecco che l’operazione si sbloccherebbe una volta e per tutte, facendo perdere alla Serie A il secondo miglior marcatore della passata stagione dopo Mateo Retegui.