Calciomercato Juventus, Giuntoli fa la spesa in Serie A: già individuati i primi 2 colpi

La Juventus organizza il proprio futuro, e per Giuntoli ci sono già due colpi nel mirino. Ecco quali sono i nomi caldi.

Per la Juventus è arrivato un primo verdetto stagionale, che fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi. I bianconeri sono ufficialmente qualificati alla prossima Champions League, ma va detto che l’ultimo risultato è stato molto deludente. Domenica pomeriggio, allo Stadium è infatti arrivato un pareggio per 1-1 contro la Salernitana, strappato all’ultimo secondo con il gol di Adrien Rabiot nel recupero.

Massimiliano Allegri ha annunciato che tra pochi giorni verrà svelato tutto sul suo futuro, e di conseguenza, anche sulla panchina della Juventus. Prima c’è però una finale da vincere contro l’Atalanta, nel match di Coppa Italia che si terrà domani sera allo Stadio Olimpico, una possibilità per salvare l’ennesima stagione deludente, contro i bergamaschi che tra una settimana avranno anche la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Per la Juve sarà un appuntamento da non sbagliare, in modo da regalare una gioia ai tifosi, ormai stanchi delle prestazioni di basso livello offerte dalla Vecchia Signora. Per la prossima stagione c’è bisogno di grandi cambiamenti, ed i primi stanno già per arrivare. Ecco chi sono i due nomi sul taccuino della società.

Juventus, Berardi e Calafiori nel mirino

Cristiano Giuntoli, football director della Juventus, sta iniziando a muoversi in chiave mercato, in modo da metter su una rosa competitiva in chiave futura. Tra i nomi caldi c’è quello di Domenico Berardi, che da tempo è nel mirino dei bianconeri, ma c’è da fare i conti con il terribile infortunio che lo ha colpito ai primi di marzo.

L’uomo forte del Sassuolo ha infatti riportato la lesione al tendine di Achille, ed ha abbandonato i suoi ad un destino molto amaro, dal momento che la squadra emiliana è a forte rischio retrocessione. Tuttavia, se le sue condizioni dovessero migliorare, la Juve potrebbe decidere di presentare un’offerta, ma c’è anche un altro nome sul taccuino di Giuntoli che può far sognare i tifosi.

Da quanto emerso in queste ore, è molto più concreta la possibilità di portare a Torino Riccardo Calafiori, difensore del Bologna dei miracoli che si è appena qualificato in Champions League. Il giocatore romano ha dato la priorità al passaggio alla Juventus, con la quale c’è stata una prima bozza di intesa. Prossimamente ci saranno altri sviluppi.