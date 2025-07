Serie A, il comeback di Chiesa: si chiude grazie allo sconto – GdS

Federico Chiesa, così come Bernardeschi e Ciro Immobile, potrebbe fare il suo ritorno in Serie A per provarci con la Nazionale.

Lo hanno fatto sapere questa mattina da La Gazzetta dello Sport dove hanno svelato quello che è il motivo del ritorno, con addio al Liverpool, per l’esterno che va a caccia di un ruolo nell’Italia che si sta costruendo con Rino Gattuso.

Il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale ha le idee chiare per quello che è il suo progetto futuro. Un 4-3-3 con gli esterni che dovranno essere l’arma in più della sua Italia e, il ritorno di Chiesa in Serie A per ritrovare gli alti livelli che aveva mostrato nell’esperienza della Fiorentina e nei primi anni alla Juve, è ciò in cui spera proprio lo stesso tecnico calabrese. Vedendolo in un posto che conosce benissimo, ecco che il ritorno di Chiesa si può confermare con lo sconto, che passerà dallo stesso Gattuso che andrà a convincere lo stesso esterno italiano a calare le proprie pretese economiche convincendolo ad una destinazione diversa da quella che ha scelto Mateo Retegui.

Calciomercato, la Serie A ritrova Chiesa: serve per la Nazionale

Con Retegui in Arabia Saudita e Moise Kean ancora in dubbio sul suo futuro in Italia o in Arabia, Federico Chiesa potrebbe scegliere le strade di Bernardeschi e Immobile, ma non finendo al Bologna.

La rosea questa mattina ha fatto sapere che c’è un club intenzionato all’affare low cost dal Liverpool, tra i top club che giocano la Champions League nella stagione che comincerà tra poco più di un mese per i club di Serie A. Si tratta del Napoli che, dopo aver chiuso per Lang con annuncio ufficiale che non arriverà tra moltissimo, potrebbe mettere le mani proprio su Federico Chiesa.

Stufo di aspettare il Bologna su Ndoye, che continua a chiedere i 40 milioni di euro senza dare stralci di apertura su una trattativa al Napoli, ecco che gli azzurri punterebbero forte sull’esterno italiano. Con Conte, Federico Chiesa, potrebbe ritrovarsi.

Le cifre dell’operazione Chiesa in Serie A

Con lo sconto, sia da parte del Liverpool che dalla parte del giocatore, ecco che il Napoli potrebbe chiudere per Federico Chiesa.

Il club di Liverpool accettando quella che è una proposta da 10-15 milioni di euro permetterebbe all’esterno italiano di tornare in Serie A, lì dove giocherebbe per il Napoli tra le alternative sulle corsie laterali, liberando Ngonge oltre a Zerbin, per gli azzurri, che cederanno i due in Serie A. Federico Chiesa, pur di accasarsi al Napoli, potrebbe rinunciare anche al suo stipendio. Un ingaggio da 4 milioni di euro circa permetterebbe al Napoli di garantirsi il colpo Chiesa.