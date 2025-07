L’Inter vince il derby di mercato col Milan: si chiude con lo scambio

Il calciatore sembrava destinato a vestire la maglia del Milan a partire dalla prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’Inter si sarebbe mossa alle spalle dei rivali cittadini presentando nel pomeriggio di oggi un’offerta che potrebbe aver sbloccato una volta e per tutte l’arrivo a Milano del calciatore. Nonostante questo, comunque, è ancora presto per parlare di affare fatto, ma la sensazione è che la mossa di questo pomeriggio possa aver giocato decisamente a favore della società nerazzurra, pronta a vincere questo inaspettato derby di mercato contro il Milan.

L’Inter beffa il Milan sul mercato

Importati novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che dopo Sucic, Luis Henrique e Bonny è prossima a regalare a Christian Chivu il quarto rinforzo dell’estate. La particolarità sta nel fatto che questo potrebbe venire soffiato ai rivali cittadini del Milan, che da tempo lavorano per riuscire a portare in Serie A, e a Milano, il calciatore.

Alla fine questo in città ci sbarcherà, ma non nella sponda rossonera del naviglio, ma in questa nerazzurra. Decisiva è stata la giornata di oggi, visto che l’Inter ha incontrato in sede la dirigenza del club per capire la fattibilità di un’operazione che potrebbe andare in porto nell’arco di qualche settimana, se non addirittura giorno se i contatti dovessero proseguire.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Sacha Tavolieri sui propri profili social, l’Inter ha cercato di soffiare al Milan Ardon Jashari presentando al Club Bruges un’offerta “esplorativa” nel corso dell’incontro andato in scena questo pomeriggio, dove si è parlato anche di altro, come ad esempio del giovane Aleksandar Stankovic, figlio dell’eroe del triplete Dejan.

L’Inter soffia al Milan il giocatore: i dettagli

Nel pomeriggio di oggi l’Inter ha cercato di soffiare al Milan Ardon Jashari, parlando con il Club Bruges del centrocampista svizzero, che per quanto non sia in vendita resta un profilo piuttosto appetibile in ambito internazionale.

Sfruttando l’interesse dei belgi per Aleksandar Stankovic, la dirigenza nerazzurra ha presentato un’offerta da 30 milioni di euro più il cartellino del giovane centrocampista serbo per il classe 2002, ricevendo però in risposta un “no” secco. Per Jashari il Bruges continua a chiedere 40 milioni di base fissa, ma il rifiuto è stato non solo del club belga, ma anche del ragazzo stesso, che ha ribadito la sua volontà di trasferirsi sì in Serie A, e a Milano, ma sponda rossonera, complice anche la parola data ad Igli Tare nelle scorse settimane.