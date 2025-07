Calciomercato: è fatta per Leoni, lo prendono grazie allo scambio

Giovanni Leoni è pronto a lasciare Parma. Dopo Bonny, un altro talento si appresta a chiudere la sua esperienza in Emilia. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, un club è in vantaggio ed è pronto a definire lo scambio con la società crociata.

Ecco le ultimissime notizie di mercato riguardo il futuro di Giovanni Leoni. Il difensore, che ha impressionato alla sua prima esperienza in Serie A, è stato accostato nell’ultimo periodo a numerose società di Serie A.

Il suo futuro, dunque, può essere ancora nel campionato italiano con le big che sono già entrate in azione per bloccare il calciatore.

Nelle ultime ore, però, una nuova società sembra aver superato la concorrenza di tutte offrendo al Parma soldi e contropartita tecnica.

Dopo Milan e Juventus, un’altra società è entrata prepotentemente in corsa per acquistare Giovanni Leoni che rappresenta il futuro del calcio italiano. il classe 2006, alla sua prima esperienza in Serie A, ha stupito gli addetti ai lavori che l’hanno etichettato come un crack.

Adesso per il giovane talento è pronto il grande salto con una squadra intenzionata a chiudere l’affare e beffare la concorrenza, per mettere le mani su un difensore che in prospettiva futuro può diventare uno dei migliori nel suo ruolo.

Calciomercato: aggiornamenti sul futuro di Leoni

Ci sono delle novità importanti che riguardano Giovanni Leoni, con il Parma pronto a monetizzare dalla partenza del giovane talento.

Dopo Bonny, la società è pronta a mettere a segno un’altra grande plusvalenza.

Inoltre, questa volta, il club potrebbe prendere anche dei giocatori dall’affare con l’Inter, che è pronta a chiudere per Leoni in cambio di soldi e non solo. Infatti, la società nerazzurra può offrire una serie di contropartite tecniche al club crociato.

Leoni Inter: ecco le ultimissime notizie

E’ il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà a fare il punto della situazione riguardo la trattativa Giovanni Leoni Inter. Infatti, l’esperto di mercato ha evidenziato come il Parma sia disposto a cedere il suo talento a fronte di una proposta da 30 milioni di euro più bonus.

Inoltre, Cherubini è pronto a valutare anche l’inserimento di contropartite tecniche, gradite al club crociato. Per il momento è ancora tutto in standby ma l’Inter non molla la presa, bisognerà attendere i prossimi giorni per dei nuovi sviluppi con il club che può realmente anticipare la concorrenza e mettere le mani su Leoni.