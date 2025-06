Farioli nuovo allenatore: il primo acquisto arriva dalla Serie A

La società ha sciolto ogni riserva svelando il nome dell’allenatore al quale verrà affidata la Prima Squadra nella stagione.

Tanti profili importanti sarebbero stati valutati nel corso di queste settimane, ma alla fine si è deciso di puntare sull’ambizione del giovane Francesco Farioli, reduce da una stagione importante, ma drammatica, all’Ajax. Fin da subito c’è stato feeling fra le parti, con il tecnico italiano che non ha preso in considerazione nessun’altra proposta al di fuori di questa perché super convinto non solo della destinazione, ma anche e soprattutto del progetto tecnico, che per nascere, affermarsi e confermarsi potrebbe pescare tanto dalla Serie A.

Scelta fatta in panchina: è fatta per Farioli

Dopo la drammatica, ma importante, esperienza all’Ajax, Francesco Farioli ha trovato squadra per la prossima stagione. Nel corso di quest’estate il nome del giovane tecnico italiano è stato accostato anche a diverse realtà importanti della Serie A, su tutte la Fiorentina, ma alla fine per percorso personale il classe 1989 ha preferito continuare all’estero.

La cosa bella è che dopo l’Ajax lo aspetta un’altra grande panchina, una di quelle che scottano se non porti a casa i risultati. L’esperienza di Amsterdam avrà sicuramente aiutato e plasmato Farioli sotto tanti aspetti, su tutti quello della gestione di un gruppo composto da campioni. L’idea è comunque quella di non snaturarsi e lavorare proprio come fatto ad Amsterdam, sfruttando nel migliore dei modi un’avventura che potrebbe lanciare e consacrare una volta e per tutte il giovane ed ambizioso allenatore italiano.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di RECORD, Francesco Farioli è prossimo a diventare il nuovo allenatore del Porto. Al termine di questo Mondiale per Club le parti si incontreranno e definiranno gli ultimi dettagli di un accordo che sarebbe stato raggiunto proprio in queste ore.

Il primo acquisto di Farioli arriva dalla Serie A

Sia a Nizza che ad Amsterdam Francesco Farioli ha espresso un calcio spumeggiante, fatto di possesso palla, pressing asfissiante e dominio totale del campo. Non volendosi snaturare, l’italiano vorrà imprimere anche nel Porto questa sua idea di gioco, ma avrà bisogno di calciatori che facciano al caso suo.

Ovviamente Farioli ha già studiato la sua nuova rosa, ritenendo necessario un intervento a centrocampo. E la Serie A sotto questo punto di vista potrebbe venirgli in soccorso, con il Milan che potrebbe proporgli Ismael Bennacer, di rientro dal prestito al Marsiglia dopo che il maestro di Farioli, De Zerbi, ha deciso di non riscattarlo. L’asse Milano-Oporto potrebbe dunque infuocarsi in questo calciomercato, con il Diavolo che potrebbe sfruttare questa situazione per arrivare ad una giovane stellina della formazione portoghese, Martim Fernades, terzino classe 2006 he però Farioli apprezzerebbe molto. Staremo a vedere.