Skriniar in Serie A, l’agente svela i contatti: cosa serve per chiudere

Il calciomercato vede tra i protagonisti principali, in Serie A, di nuovo il nome di Milan Skriniar.

I rumors sull’ex difensore titolare dell’Inter, che ha salutato a zero i nerazzurri per accasarsi al Paris Saint-Germain dove le cose in verità non sono andate proprio benissimo, erano già arrivati nello scorso gennaio quando ci sono stati i contatti con uno dei top club italiani che lo avrebbe preso per sistemarlo al centro della difesa, da titolare.

Chiaro è che le porte all’Inter sono chiuse per Milan Skriniar, calciatore che non si è separato bene col club di Milano. Ma occhio a quelli che sono gli scenari del tutto aperti, di fronte alla grande occasione di calciomercato che arriverebbe per lui in una delle rivali dei nerazzurri per il 2026.

Calciomercato, l’agente di Skriniar svela i contatti in Serie A

Dopo aver vissuto sei mesi in prestito al Fenerbahce, Milan Skriniar torna al Paris Saint-Germain, ma il suo domani è lontano dalla Francia e dal club che ha scelto di metterlo alle porte.

Il suo agente non ha nascosto né le ambizioni di Skriniar, lontano da Parigi, né i contatti avuti con un top club italiano che ha sondato il terreno nel calciomercato di gennaio.

A Stile Tv, ha preso voce Roberto Sistici, agente di Milan Skriniar: “Il giocatore ha avuto contatti col Napoli a gennaio, non in questa sessione di mercato. Ha un contratto col PSG e penso che verso la metà di luglio, a fine Mondiale per Club, si entrerà nel vivo per quanto riguarda il calciomercato. Ci sono interessamenti, sì, ma siamo ancora in una fase iniziale”. A caccia di un difensore, il Napoli potrebbe tornare proprio sul calciatore perfetto per Antonio Conte, che ha condiviso con lo slovacco l’esperienza all’Inter nel primo Scudetto vinto dal Mister salentino lontano dalla Juve.

Dove giocherà Skriniar? Le parole dell’agente

Prendendo voce su Skriniar, il suo agente ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del suo assistito: “Skriniar non è andato al Mondiale col PSG, ma non è l’unico calciatore ad essere stato escluso. Chiaro è che ci guardiamo intorno. A gennaio parlammo col Napoli, non è successo più però, ad oggi non ci sono contatti. Il Napoli sa della sua situazione, Skriniar percepisce più di 6,3 milioni a stagione. Ciò che è sicuro, ad oggi, è che Milan cambierà squadra e stiamo lavorando per questo”.

In Serie A potrebbe tornare in carica il Napoli che, rinunciando a Beukema, punterebbe forte sul difensore slovacco ma soltanto se questo dovesse rinunciare al suo enorme stipendio, per alternarsi con Rrahmani e Buongiorno nelle scelte di Antonio Conte. Sullo sfondo, meno probabile, ci sono le opzioni di Lazio e Fiorentina, che vedono come nel Napoli l’ostacolo ingaggio. Juventus e Milan, ad oggi, sembrano più defilate rispetto alla possibilità Napoli per Skriniar.