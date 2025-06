Accordo trovato con l’Inter: nuovo rinforzo a centrocampo

Una volta terminata l’esperienza al Mondiale per Club il centrocampista saluterà i suoi compagni per andare via dall’Inter.

La notizia era nell’aria già da diverso tempo, visto che già nello scorso calciomercato invernale si era parlato di questa possibilità, che mai come quest’estate potrebbe concretizzarsi. Il calciatore avrebbe già dato massima disponibilità a questo trasferimento, mettendo l’Inter nelle condizioni di non dover fare altro che trattarne la cessione.

Ovviamente ci sono tutti i presupposti per arrivare ad un accordo totale fra le parti, ma la questione andrà avanti un po’ per lunghe almeno fino a quando la formazione nerazzurra non rientrerà dagli States per il Mondiale per Club.

Nuovo rinforzo in mediana: arriva dall’Inter

Alla ricerca di un rinforzo di qualità in mediana, la società potrebbe pescare dall’Inter il calciatore che faccia al caso del suo allenatore. Ovviamente in lista sono presenti i nomi di diversi calciatori di qualità (e quantità), ma alla fine la sensazione è che si voglia puntare proprio sul centrocampista nerazzurro, che con Christian Chivu rischia di essere utilizzato con il contagocce.

Dalle parti di viale Liberazione credono però tanto nelle abilità del calciatore, motivo per il quale sarà davvero complicato convincerli a lasciarlo partire, ma dal canto suo il ragazzo avrebbe voglia di provare una nuova esperienza in carriera per mettersi in mostra anche in altri tipi di contesti. E quello che lo starebbe cercando potrebbe essere l’ideale, per tanti motivi, soprattutto tecnici.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, per rinforzarsi in mediana il Bologna avrebbe messo gli occhi su Kristjan Asllani dell’Inter, albanese classe 2002 la cui esperienza nazionale ed internazionale, nonostante la giovane età, potrebbe tornare più che utile alla formazione di Vincenzo Italiano.

Accordo con l’Inter: affare da 13MLN

Il Bologna starebbe dunque pensando a Kristjan Asllani per rinforzarsi a centrocampo in questo calciomercato. L’albanese non sarebbe l’unico sulla lista dei desideri di Vincenzo Italiano, ma fra tutti è quello che per qualità-prezzo possa fare al caso della società felisnea. Stando a dati Transfermarkt, infatti, il valore del cartellino di Asllani dovrebbe aggirarsi attorno ai 13 milioni di euro, cifra abbordabile e che il Bologna si sarebbe detto anche ad investire per un calciatore comunque ancora giovane.

Da capire adesso se l’Inter aprirà a questa cessione, anche perché dalle parti di viale Liberazione credono ancora tanto nelle qualità dell’albanese. Se dunque la pista Asllani dovesse raffreddarsi prima del tempo, il Bologna potrebbe virare con prepotenza su un pupillo di Vincenzo Italiano, Rolando Mandragora, sul quale ci sarebbe però il forte interesse anche del Siviglia.