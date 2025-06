Pio resta all’Inter e manda via Sebastiano Esposito: accordo in Serie A

L’Inter sta valutando tutti i miglioramenti possibili da apportare alla rosa per la nuova stagione: Sebastiano Esposito verso l’addio.

Il giocatore italiano classe 2002 vuole fortemente dimostrare di essere un giocatore capace di poter fare la differenza in Serie A e dopo la buona esperienza a Empoli intende fare un passo in avanti nella sua carriera.

Con l’Inter difficilmente avrà le possibilità di dimostrare il suo talento e quindi si aprono le porte a un nuovo importante addio. Ci sono diverse società che hanno messo gli occhi su di lui dopo l’annata da 10 gol in stagione tra Serie A e Coppa Italia.

Calciomercato Inter: non c’è spazio per Sebastiano Esposito

L’Inter ha fatto rientrare dal prestito sia Sebastiano Esposito che Francesco Pio Esposito. I fratelli del gol hanno, però, un futuro molto diverso e già nei prossimi giorni potrebbero esserci grandi novità.

Attenzione a quelle che possono essere le scelte da parte dell’Inter e delle altre società che si stanno guardando attorno per provare a prendere nuovi attaccanti che possono cambiare le sorti del calcio italiano.

Secondo le ultime notizie, infatti, c’è la concreta possibilità che si possa chiudere un colpo come Sebastiano Esposito che ha intenzione di essere protagonista e quindi può lasciare l’Inter subito dopo il Mondiale per Club.

Inter, via Sebastiano Esposito: resta in Serie A

L’Inter ha deciso di tenere Francesco Pio Esposito in attacco come riserva di Lautaro Martinez e Marcus Thuram e quindi di cedere il fratello maggiore, Sebastiano. Ha già esperienza in Serie A e ha dimostrato di poter aiutare in maniera importante anche squadre di alta classifica, quindi il suo desiderio è quello di essere ceduto a titolo definitivo.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l’attaccante classe 2002 è uno degli obiettivi della Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo. Dopo una stagione da 10 gol all’Empoli, il club viola ha avviato i dialoghi con l’Inter, che ha aperto alla cessione.

La Fiorentina accelera per Esposito e prova a chiudere subito per regalare a Stefano Pioli un attacco molto ben costruito con un uomo di esperienza come Edin Dzeko e un giovane come Sebastiano Esposito, ma con la possibilità di non vedere più in Viola Moise Kean.

Esposito alla Fiorentina: stabilite le cifre

Sebastiano Esposito è uno dei primi nomi sulla lista di Pioli per la Fiorentina. La cessione di Moise Kean sembra sempre più vicina e al suo posto si sta valutando il centravanti italiano che potrebbe essere il nome giusto per fare in modo che si possa fare affidamento ancora su un attaccante con tanta fame di gol e di affermarsi.

L’Inter ha aperto alla cessione di Sebastiano Esposito e chiede 10 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. L’accordo si può chiudere già nei prossimi giorni, con il viaggio per Firenze prenotato per la metà di luglio.