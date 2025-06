L’Atletico lo ha già sostituito: Simeone torna in Serie A

Dopo oltre 14 anni l’avventura di Diego Simeone da allenatore dell’Atletico Madrid potrebbe essere giunta ai titoli di coda.

In Spagna non si starebbe parlando di altro dopo il fallimento dei Colchoneros a questo Mondiale per Club, che li ha visti uscire addirittura ai gironi contro squadre decisamente alla loro portata. La brutta figura negli States potrebbe dunque costare cara al Cholo, la cui panchina è sempre più in bilico anche a fronte dei primi nomi che sarebbero cominciati ad uscire fuori.

Fra tutti proprio l’ex calciatore dell’Atletico Madrid, oggi allenatore per l’appunto, sembrerebbe il prescelto per sostituirlo, con Simeone che pur di non restare fermo starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di tornare in Italia.

L’Atletico si separa da Simeone: il sostituto

Le strade del Cholo Simeone e dell’Atletico Madrid potrebbero a sorpresa separarsi già a partire da quest’estate. La deludente esperienza al Mondiale per Club dei Colchoneros ha fatto storcere il naso a parecchia gente, al punto che la dirigenza Rojiblanca avrebbe cominciato a mettere in discussione la posizione in panchina dell’argentino dopo 14 anni.

Nessuna decisione definitiva sarebbe stata ancora presa, ma la sensazione è che le cose possano effettivamente degenerare da qui a qualche giorno, con l’Atletico Madrid che nel frattempo avrebbe anche già individuato il profilo con il quale andare a sostituire Simeone. Si tratta di un azzardo, anche perché non stiamo assolutamente parlando di un allenatore esperto, ma dalle parti del Civitas Metropolitano sono soliti a fare, e vincere, scommesse del genere.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, dopo il fallimento negli States l’Atletico Madrid potrebbe pensare di esonerare il Cholo Simeone e sostituire con Filipe Luis, ex calciatore proprio dei Colchoneros che si è dimostrato essere un grande allenatore in questi anni alla guida del Flamengo.

Simeone scaricato: torna in Serie A

Dopo 14 anni il Cholo Simeone potrebbe non essere più l’allenatore dell’Atletico Madrid. Nulla di confermato per il momento, la dirigenza dei Colchoneros starebbe facendo le sue valutazioni, ma più passano i giorni e più sale la candidatura di Filipe Luis.

Nel frattempo si starebbero già iniziando a susseguire le voci inerenti al futuro del Cholo Simeone, che a sorpresa potrebbe essere in Serie A. Stando a queste, infatti, l’argentino potrebbe tornare in Italia da allenatore dell’Inter, visto che la società nerazzurra potrebbe seriamente prendendo in considerazione nel momento in cui le cose con Christian Chivu non dovessero andare come sperato. Certo, al rumeno si darà tutto il tempo necessario per lavorare e cercare di fare bene, ma c’è un limite di tempo a tutto, che se dovesse essere sforato farà scattare automaticamente l’opzione Simeone.