Scontro con Lautaro Martinez, svelato il vero problema: “Deve andare via”

Con la fine del Mondiale per Club, in casa Inter si è alzato un polverone enorme che vede coinvolto anche Lautaro Martinez: svelato il problema.

L’attaccante argentino e capitano dell’Inter è passato alla cronaca sportiva per aver accusato Hakan Calhanoglu di aver mancato il suo impegno con i nerazzurri per motivi personali e legati alla carriera futura. Il leader interista, nervoso per l’eliminazione contro il Fluminense, non si è trattenuto e ha fatto tabula rasa rispetto a chi non aveva intenzione di restare ancora all’Inter nella prossima stagione.

La polemica è impazzata e per Calhanoglu, Lautaro Martinez e tutto il resto dello spogliatoio ora è tempo di ricostruire per tornare immediatamente a far bene tutti insieme.

Inter, problema molto serio: scontro con Lautaro Martinez

Lo sfogo di Lautaro Martinez a fine partita è stato durissimo e può portare a gravi conseguenze sia per quel che riguarda il mercato che per quanto riguarda la prossima stagione. Non sarà facile per Chivu e per la dirigenza gestire un gruppo e uno spogliatoio sulla crisi di nervi o già spaccato e quindi andranno prese decisioni importanti.

Il futuro dell’Inter ora è in bilico e rischia di essere compromesso maggiormente dalle scelte societarie che saranno necessarie.

Ma ora il problema molto serio sembra essere legato anche a Lautaro Martinez: piovono accuse molto forti contro il capitano dell’Inter.

Luciano Moggi contro Lautaro Martinez: “È una spia”

Le parole di Lautaro Martinez hanno fatto in un attimo il giro del mondo e ancora oggi, a settimane dall’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club e nonostante i nervi siano sicuramente meno tesi, ci sono polemiche su quant affermato e sui modi di capitan Lautaro.

Luciano Moggi ne ha parlato ai microfoni del Netweek Calcio Show, accusando Lautaro Martinez di non essere un buon capitano e di essere una persona di cui non potersi fidare e a cui non potersi affidare come leader di un gruppo.

“Ora quale giocatore si fiderà di lui? Magari anche per fargli solo qualche confidenza, per me sarà sempre inviso da tutti i compagni perché lo riterranno una spia”, ha detto Moggi in maniera molto forte e diretta su Lautaro Martinez.

Moggi vs Lautaro Martinez: “Deve andare via”

Per Luciano Moggi la soluzione per i problemi dell’Inter è molto chiara: la cessione di Lautaro Martinez. L’argentino è il vero problema, secondo l’ex dirigente della Juventus.

“Se c’è un giocatore che dovrebbe andare via dall’Inter non è Calhanoglu ma Lautaro Martinez, che è riuscito a destabilizzare una società di calcio e uno spogliatoio insieme. Immaginate se restasse Lautaro Martinez…”.