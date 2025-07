Juventus, via Douglas Luiz: arriva un altro brasiliano a 35MLN

Douglas Luiz non ha convinto nessuno alla Juventus: ora dovrà essere ceduto e si lavora già sul sostituto che sarà un altro brasiliano.

Igor Tudor ha le idee ben chiare su come muoversi per migliorare la Juventus e per fare in modo che la squadra possa raggiungere obiettivi importanti e le vette tanto desiderate in Italia e in Europa. Il lavoro da fare per il mister croato sarà molto pesante, così come sarà importante quello della dirigenza che dovrà portare a disposizione del tecnico una rosa nuova e con tanti calciatori che possono fare davvero la differenza.

Tra gli esuberi della passata stagione e del corso Giuntoli c’è anche Douglas Luiz, per il quale si sta cercando una sistemazione: al suo posto arriva un altro brasiliano.

Calciomercato Juventus: nuovo colpo dalla Premier League

La Juventus ha tanti affari da portare avanti nelle prossime settimane. Tra acquisti e cessioni la rosa verrà stravolta in molti ruoli e si proverà a trovare i nomi giusti per costruire una squadra giusta per le idee di calcio di Igor Tudor.

Non sarà semplice gestire tutte le situazioni in bilico ma ora si proverà l’accelerata decisiva sia per incassare cifre importanti che per portare a Torino calciatori che piacciono a Tudor.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta valutando un nuovo nome dalla Premier League: può essere il prossimo colpo a centrocampo.

Juventus, per il centrocampo spunta André del Wolverhampton

Il futuro della Juventus passa dalle mosse di calciomercato in entrata e in uscita. Ci sono dei calciatori che dovranno necessariamente essere ceduti per poter far spazio ai nuovi innesti.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, per la Juventus ora il nome per il centrocampo è quello di André del Wolverhampton. La mezzala brasiliana è uno dei profili che maggiormente interessa a Tudor, lo ha studiato nell’arco della stagione e ha chiesto alla dirigenza di portarlo in bianconero.

Per arrivare ad André, però, la Juventus dovrà cedere Douglas Luiz e incassare le giuste cifre da poter reinvestire sul mercato, per evitare di lasciare buchi enormi a bilancio che poi sarebbero difficili da risanare.

Juventus-André: c’è la concorrenza di Liverpool e Man United

La Juventus ha individuato in André il nome giusto per il centrocampo. Mezzala con spiccate capacità difensive, il brasiliano è finito anche nel mirino di Liverpool e Manchester United e ora la Juve deve muovere passi rapidi se vuole assicurarsi il talento del classe 2001.

Il Wolverhampton è bottega cara e per André Trindade chiede 35-40 milioni di euro. Cifre molto alte per la Juventus che, per questo motivo, deve provare a vendere Douglas Luiz a titolo definitivo.