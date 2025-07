Rifiuta la Juventus per un’altra big di Serie A: accordo a 25MLN

La Juventus sta valutando diversi calciatori nuovi da inserire in rosa ma stanno nascendo giorno dopo giorno enormi difficoltà.

La rosa di Igor Tudor andrà migliorata e perfezionata in tutti i reparti ma non sarà semplice trovare i nomi giusti per accontentare le richieste dell’allenatore che chiede nomi di primo livello che possano fare la differenza sin dai primi giorni in bianconero. Per la Juve c’è tanto lavoro da fare, è già iniziato e il colpo David dimostra la buona volontà della società di costruire una rosa per vincere.

Il futuro della Juventus passa anche dalle scelte di mercato che faranno i calciatori perché su ognuno c’è sempre concorrenza e per questo non sarà semplice riuscire a completare positivamente tutte le trattative.

Calciomercato Juventus: sfuma un altro colpo?

La Juventus sta iniziando a gestire il mercato in maniera molto oculata. Non ci sono cifre importantissime da spendere e quindi bisognerà agire con molta intelligenza e astuzia, oltre che velocità, per non perdere le occasioni che si stanno presentando ora.

Nelle ultime settimane la Juventus ha cercato un nuovo centrocampista centrale e ci sono più profili che interessano a Comolli e Tudor ma ora sono nati dei problemi.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta seguendo da vicino un centrocampista del Tottenham ma ora l’affare rischia di saltare definitivamente.

Juventus su Bissouma del Tottenham: può saltare tutto

Tudor vuole un nuovo centrocampista di rottura, un nuovo mediano che possa alternarsi con Locatelli al centro del campo in base alla partita che ci sarà da affrontare e per questo si stanno sondando diversi profili di esperienza internazionale.

La Juventus segue con interesse Yves Bissouma del Tottenham per regalare a Igor Tudor un centrocampista di qualità e quantità che può fare la differenza nel nostro campionato.

Il maliano classe ’96 è un nome fatto da Tudor alla dirigenza che ha allacciato i contatti con il Tottenham e anche con i suoi agenti per capire la fattibilità dell’affare ma non ci sono ancora certezze sul futuro: e intanto si è inserita anche la Roma.

Roma su Bissouma: il maliano intrigato dai giallorossi

Yves Bissouma è un nome molto interessante per la Juventus ma la stampa turca è certa che sul calciatore ci sia stata una forte accelerata della Roma di Gian Piero Gasperini.

Il calciatore del Tottenham potrebbe optare proprio per i giallorossi, per le maggiori chance di imporsi da titolare in un importante club italiano e probabilmente anche per un’offerta economica personale migliore rispetto ai bianconeri.