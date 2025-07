Milan, il sostituto di Theo arriva dal Real: accordo raggiunto

Dopo l’addio di Theo Hernandez il Milan ha deciso di pescare proprio dal Real Madrid l’erede del terzino sinistro.

Nel corso di queste settimane sono stati accostati al club rossoneri diversi nomi importanti, ma alla fine dalle parti di via Aldo Rossi si è deciso di puntare sul giovane prospetto dei Blancos, certi che possa portare gli stessi risultati raggiunti con il francese.

Le parti con l’inizio della prossima settimana si risentiranno per definire gli ultimi dettagli di un’affare che potremmo definire lampo, anche perché il tutto si è sviluppato nell’arco di qualche ora anche grazie all’ottimo rapporto tra le due società.

Milan, accordo con il Real per il sostituto di Theo

Incassato il “no” di Archie Brown il Milan ha deciso di bussare alla porta del Real Madrid per il sostituto di Theo Hernandez. Nome nuovo, mai uscito fino ad oggi, ma che alla fine sembrerebbe convincere di più rispetto a tutti gli altri di cui si è parlato in queste settimane.

Ovviamente c’è da valutare la disponibilità dei Blancos a lasciar partire il giovane difensore, ma la sensazione è che prima ancora della volontà del calciatore, ci sia bisogno del via libera definitivo di Xabi Alonso per andare a dama. Igli Tare lavorerà soprattutto su questo aspetto, ma gli ottimi rapporti tra i club potrebbero accelerare e facilitare i discorsi, con il Milan che spera di mettere a disposizione di Max Allegri il calciatore prima della partenza per la tournée in Asia.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TEAMTalk, per il ruolo di terzino sinistro la dirigenza rossonera starebbe valutando il nome di Fran Garcia, esterno classe 1999 del Real Madrid che nel corso dell’ultimo Mondiale per Club le ha giocate praticamente tutte mettendo a referto anche un gol. Il suo valore di mercato, stando a dati Transfermarkt, dovrebbe aggirarsi attorno ai 18 milioni di euro.

Il nuovo terzino del Milan arriva dalla Spagna

Fran Garcia potrebbe essere l’erede di Theo Hernandez al Milan. Tra i tanti nomi che il club rossonero starebbe valutando per quel ruolo rientrerebbe anche quello dell’esterno del Real Madrid, che potrebbe lasciare la Spagna complice la volontà dei Blancos e di Xabi Alonso di puntare su un profilo più giovane come Carreras del Benfica.

Fran Garcia non sarebbe comunque l’unico nome che il Milan starebbe prendendo in considerazione dalla Spagna. Complice la necessità di regalare a Max Allegri anche un terzino di destra, il direttore sportivo Igli Tare avrebbe inserito in lista anche quello di Marc Pubill, classe 2003 dell’Almeria sul quale ci sarebbe la forte concorrenza anche di altre squadre di Serie A, come ad esempio il Napoli.