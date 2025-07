Juve, non solo Kolo Muani: arriva un altro francese, beffa all’Inter

La Juventus ha intenzione di fare le cose in grande e la beffa all’Inter è dietro l’angolo. Perché non ci sarà solo l’arrivo di Kolo Muani.

Il calciatore in uscita dal PSG e che ha vissuto sei mesi in prestito in bianconero è solo uno degli esuberi tra i calciatori di alto livello che lasciano i propri club di appartenenza, nella speranza di tornare ad essere considerati tra i top calciatori al mondo, tanto da riuscire a convincere Didier Deschamps per un posto in Nazionale, nell’estate del 2026.

Finito il Mondiale, fanno sapere dalla Francia e precisamente da L’Equipe, che un calciatore che esce dal Chelsea è intenzionato a firmare per giocare in Serie A. Dopo le voci che lo hanno accostato all’Inter, spiegano i media francesi, che ci sarà la possibilità di vederlo in Italia per un futuro alla Juve.

Calciomercato Juventus: un altro francese oltre Kolo Muani

Il calciomercato della Juventus potrebbe passare da un altro acquisto francese. Perché dopo aver chiuso il colpo David e in attesa di vedere Dusan Vlahovic separato dai bianconeri con destinazione Milan o Fenerbahce, Kolo Muani sarà il prossimo calciatore da portarsi a casa e magari con un rinnovo del prestito dal PSG. Ma non è l’unico acquisto che la Juve piazza in avanti.

In attesa di capire cosa succede con Francisco Conceicao, sul quale pure la trattiva risulta complessa col Porto per calare le pretese economiche da 30 milioni di euro, la Juventus potrebbe beffare l’Inter e prendere un altro giocatore francese.

In questi giorni, il calciatore tra i separati in casa del Chelsea, è stato fortemente accostato all’Inter che, proprio oggi, avrebbe virato su Openda. Per quanto riguarda Nkunku, infatti, ci sarebbe ora la Juventus che si sarebbe inserita prepotentemente sul giocatore al fine di prenderlo anticipando i nerazzurri.

Le cifre per chiudere il colpo dal Chelsea

I bianconeri devono rifarsi l’attacco e questo passa dalle scelte che vedranno Jonathan David e Kenan Yildiz intoccabili davanti, con il possibile colpo Nkunku per completare un reparto offensivo che Tudor potrebbe trovarsi con Kolo Muani e uno tra Conceicao e Nico Gonzalez.

Per quanto riguarda Nkunku, sul quale ci avrebbe provato nei giorni scorsi l’Inter e con l’intenzione da parte del giocatore di non finire in Arabia Saudita come molti dei calciatori finiti ai “margini” dei propri top club d’appartenenza, sarebbe affare vero e proprio. Perché, come hanno fatto sapere dalla stessa fonte francese, il Chelsea sarebbe disposto a svenderlo. Il classe ’97 verrebbe venduto per 30 milioni di euro.