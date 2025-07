Juventus: non solo Sancho, un altro colpo dal Manchester United

La Juventus non si ferma e in queste ore ha messo il piede sull’acceleratore per chiudere dei nuovi colpi nel reparto offensivo.

Modesto è subito operativo, pronto a sorprendere i tifosi. Il neo direttore tecnico vuole presentarsi bene al nuovo pubblico ed è per questo motivo che, di comune accordo con Comolli, sta lavorando per riscattare Conceicao e prendere Sancho.

Inoltre, in queste ore, è emersa un’altra pista che porta ad un altro grande talento del Manchester United che è pronto a sbarcare in Serie A: ecco tutti i dettagli.

Un nome che è tornato di moda per la Vecchia Signora che studia il possibile doppio colpo dal Manchester United.

Infatti, nei contatti avuti con i Red Devils si è discusso non solo di Sancho ma anche di un altro calciatore: ecco quale.

Calciomercato Juventus: importanti novità per l’attacco

Cambiano le caratteristiche di giocatori che la Juve vuole prendere per il reparto offensivo. Dopo David, infatti, si cerca un altro giocatore duttile, che possa svariare su tutto il fronte offensivo.

Kolo Muani, infatti, per il momento è stato messo da parte in attesa di capire cosa succederà sul fronte Vlahovic, che resta in uscita.

La cessione del serbo può portare al ritorno in bianconero del francese, che resta nella lista della spesa. Intanto, nei colloqui con il Manchester United è emersa la possibilità di portare alla Juventus Rashford.

Il calciatore inglese, in uscita dai Red Devils, avrebbe la possibilità di confrontarsi con un campionato difficile e complesso come quello italiano. Un colpo sensazionel per il blasone della Juve, che potrebbe accogliere a Torino uno dei migliori prospetti del calcio europeo, che fino a qualche stagione fa realizzava gol a raffica in Premier League.

Poi lo stop a causa anche di alcune vicissitudini che hanno inciso anche sul Manchester United che, per questa ragione, ha iniziato a rifondare mettendo da parte la vecchia guardia. Per questo Rashford può lasciare la Premier e seguire Sancho proprio alla Juventus.

Rashford Juventus: cosa c’è di vero

Come sottolineato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ci sono possibilità di vedere con la maglia della Juventus Marcus Rashford. L’attaccante inglese, tornato a Manchester dopo il prestito all’Aston Villa, resta con le valigie in mano.

Il classe 1997, dopo aver scritto pagine importanti della storia recente dei Red Devils, con oltre 400 partite all’attivo e 100 gol fatti, è pronto a vivere un’esperienza all’estero che può essere proprio alla Juventus.

I bianconeri ci stanno pensando realmente per un colpo davvero importante.