L’Inter ha già pronta l’alternativa a Lookman: gioca nella Juve

Problemi per Lookman all’Inter. L’Atalanta, infatti, chiede troppo per il nigeriano che rischia di dover rinuciare all’opzione nerazzurra. Intanto, Marotta prepara l’assalto ad un nuovo attaccante che gioca nella Juventus: ecco i dettagli.

L’Inter è uscita allo scoperto riguardo l’arrivo di un nuovo esterno offensivo, che possa permettere a Chivu di variare sistema di gioco. L’allenatore, infatti, ha fatto una richiesta esplicita alla sua società che sta provando ad accontentarlo.

Il primo obiettivo Lookman rischia di sfumare, a causa delle pretese alte da parte della Dea. Ecco perché, nelle ultime ore, la dirigenza ha iniziato a valutare anche altri profili. Uno di questi gioca nella Juventus, ecco le ultime.

L’Inter vuole rispondere al Napoli, che ai nastri di partenza del prossimo campionato si presenterà come favorita numero uno. La squadra azzurra, infatti, ha messo a segno una serie di colpi importanti che hanno fortificato e non poco la rosa a disposizione di Conte.

Lang, Beukema, Lucca e De Bruyne sono solo alcuni dei calciatori presi dalla società di Aurelio De Laurentiis, che si candida per la vittoria del titolo. Intanto, in casa Inter Marotta studia il possibile affare per rendere l’organico di Chivu ancora più forte.

Ecco le ultimissime notizie riguardo il possibile nuovo colpo dei nerazzurri, che cercano una nuova alternativa in attacco.

Chi prende l’Inter dalla Juventus?

Valutazioni in corso da parte del club che sta ragionando riguardo la possibilità di aggiungere un nuovo elemento al reparto offensivo dell’Inter.

Lookman è più avanti nella lista dei gradimenti della società che perà ha problemi nel trovare l’intesa con l’Atalanta. Ecco perché, tra le varie alternative, è spuntata fuori la pista che porta al giocatore di proprietà della Juventus.

La Juventus ha messo in vendita Nico Gonzalez, l’Inter ci pensa

L’argentino non rientra nei piani della Vecchia Signora, che è pronta a sostituirlo con Sancho. Con il riscatto di Conceicao, si diminuiscono le chance di una riconferma in squadra dell’ex Fiorentina, che ha deluso nella sua prima esperienza in bianconero.

I troppi infortuni hanno condizionato il suo campionato ed è per questo motivo che adesso il club sta cercando un nuovo calciatore sulla corsia destra. Serve, però, un’altra sistemazione a Nico Gonzalez che piace anche all’Inter nel caso in cui dovesse sfumare Lookman, che resta al primo posto nella lista dei gradimenti del club. A riportare la notizia è calciomercato.com che sottolinea come il calciatore argentino sia anche attenzione da club dell’Arabia Saudita.