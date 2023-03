Roma Juventus, Allegri fa fuori il top player: l’annuncio

Roma Juventus sarà uno dei big match della 25a giornata di Serie A: ecco la conferenza stampa di Allegri e l’annuncio sul top player. Il tecnico toscano è pronto ad affrontare un’altra sfida decisiva dopo il derby della scorsa settimana vinto 4-2 che ha lanciato i bianconeri a -10 dalla zona Champions League.

L’obiettivo di questa stagione, nonostante le numerose difficoltà, è quello di centrare una qualificazione europea e fare più punti possibili in attesa di capire se il ricorso per riavere i 15 punti di penalizzazione sarà concesso.

Roma Juventus, la conferenza stampa di Allegri

Roma Juventus è un’altra chance per i bianconeri per accorciare in classifica. Dopo la pesantissima penalizzazione di qualche mese fa, la squadra di Massimiliano Allegri ha iniziato a lavorare a testa bassa per eliminare i difetti visti in campo e ha iniziato una silenziosa rimonta. Il tecnico toscano è soddisfatto di come sta girando la squadra e vuole continuare a vincere per centrare l’obiettivo Champions League.

“La Roma sta facendo un ottimo campionato, è in lotta per un posto in Champions League come noi. In casa è una delle primissime suqdre in Europa per meno gol subiti. Solo 5 in 11 partite, viene da 4 vittorie interne senza prendere gol. Sarà una bella partita, in uno stadio pieno. Troveremo anche una bella giornata primaverile, dobbiamo essere bravi a fare una bella gara”.

Vittoria Lazio aumenta il distacco? “La partita di domani sera è importante, andiamo a giocarci uno scontro diretto con la Roma. Ma per il momento ci serve solo per staccare chi è dietro: allontanarci dal Bologna non è semplice. Davanti siamo lontani per ora, vediamo passo dopo passo e l’evoluzione del campionato“.

Allegri in conferenza “fa fuori” Pogba: “Parte dalla panchina”

Roma Juventus vedrà Paul Pogba partire dalla panchina. Il “Polpo” è tornato molto bene in campo nel derby contro il Torino ma non ha ancora la forma fisica per reggere una partita da titolare.

“Paul ha reagito bene, ieri ha fatto allenamento e sta bene. Normale non abbia minutaggio dopo un periodo tanto lungo. L’altro giorno sono rimasto contento di come è entrato, ha fatto buone cose e si è calato subito nella partita. Deve crescere ancora molto ma è tutto normale. Per noi, momentaneamente, è solo un’ottima soluzione in panchina”.

Situazione infortunati? “Milik tornerà dopo la sosta, Kaio Jorge non è ancora a disposizione, Miretti torna a disposizione e gli altri ci sono tutti“.

Allegri: “Turnover? Bisogna tenere tutti pronti”

La partita contro la Roma potrebbe portare a qualche cambio di formazione per la Juventus di Allegri.

Paredes? “Sta bene ma domani valuterò. Poi torna Locatelli e abbiamo tutti a disposizione. A centrocampo c’è anche Barrenechea che ha fatto un’ottima partita contro il Torino. Non ho problemi a mandare in campo giocatori perché son tutti affidabili“.

Attacco? “Bisogna avere pazienza e calma nel mettere giocatori che non giocano da tanto tempo. Abbiamo anche il Friburgo giovedì, sono importanti i cambi dalla panchina e che entrino come l’altra sera col Torino quando sono stati determinanti“.