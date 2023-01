Calciomercato, Isco ha scelto il suo prossimo club: accordo ad un passo

Dopo la clamoroso rescissione contrattuale con il Siviglia, club al quale si era trasferito in estate dopo anni gloriosi e vittoriosi al Real Madrid, Isco Alcaron avrebbe deciso per quale club firmare in questo calciomercato.

Nel corso delle scorse settimane si era parlato di tante opzioni intriganti per il centrocampista spagnolo, ma alla fine la scelta del classe ’92 è ricaduta sul progetto di un club che nelle ultime stagioni avrebbe decisamente alzato l’asticella.

Le prossime ore saranno dunque quelle decisive, potrebbero esserci anche dei clamorosi colpi di scena, ma la sensazione è che Isco abbia già da tempo preso una decisione.

Calciomercato: Isco pronto ad un’esperienza fuori dalla Spagna

Dopo la deludente esperienza al Siviglia, dove il fantasista di Malaga ha giocato e convinto poco, Isco Alcaron è pronto a ripartire in questo calciomercato firmando per il club rivelazione di uno dei top cinque campionati europei.

Dall’inizio della sua carriera il centrocampista spagnolo non ha mai provato un’esperienza al di fuori dalla Spagna, cosa che potrebbe fare ora, all’età di quasi 31 anni. Nelle scorse settimane si era infatti parlato tanto di Serie A per il centrocampista ex Real Madrid, ma alla fine non si è concretizzato nulla visto che il futuro di Isco sembra essere altrove.

Stando infatti a quanto riportato da La Pizarra de Bundes sul proprio profilo Twitter, Isco è sempre più vicino a trasferirsi in Bundesliga in questo calciomercato.

Isco in Bundesliga: i contatti si fanno sempre più intensi

La bomba è stata sganciata: dopo anni in Liga Isco Alcaron è sempre più vicino a sbarcare per la prima volta in carriera in Bundesliga. Stando alle ultime notizie, infatti, i contatti fra il fantasista di Malaga ed il club tedesco si sarebbero intensificati in maniera importante negli ultimi giorni dando anche l’impressione di essere vicinissimi ad una tanto attesa fumata bianca.

I prossimi giorni serviranno alle parti per limare gli ultimi dettagli dell’affare ma, complici anche le scarse offerte rinvenute in queste settimane, Isco è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Union Berlino in questo calciomercato.

Il club della capitale tedesca ha intenzione di regalarsi un sogno con il possibile arrivo del fantasista spagnolo, visto che l’obiettivo della formazione di Köpenick è oramai quello di provare a puntare ad una storica qualificazione in Champions League.

Isco sempre più vicino all’Union Berlino: rimpianto Salernitana?

Visto l’accordo imminente con l’Union Berlino, Isco potrebbe diventare il rimpianto per eccellenza del calciomercato invernale della Salernitana. Il club di Iervolino aveva fatto anche qualche sondaggio concreto per il fantasista di Malaga nelle scorse settimane, parlando con il suo entoruage anche di eventuali cifre, ma la volontà dello spagnolo di continuare a giocare ad alti livelli è stata determinante ai fini dell’operazione.