Milan, Pioli si rassegna: via un’altra stella, va al Bayern Monaco

Il Milan sta già valutando i colpi di calciomercato per la prossima stagione. In casa rossonera si stanno già pensando i profili giusti ance se andare a comprare all’estero nomi già “noti” è sempre di difficoltà maggiore a causa delle altre big europee. futuro.

Ci sono nomi di grandissimo spessore e dal valore internazionale che piacciono a Maldini e Massara. Già a gennaio non sono da escludere affari a sorpresa, sia in entrata che in uscita. Per il club meneghino, sarà prima di tutto importante incassare cifre adeguate al valore dei propri calciatori in lista trasferimenti e poi si potrà pensare di agire per implementare il valore della rosa di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, Pioli perde altri pezzi: le ultime

Il calciomercato del Milan è già entrato nel vivo per il futuro. I rossoneri vogliono costruire una rosa ancora più forte di quella attuale per continuare a vincere in Italia e provare ad imporsi come una delle squadre rivelazioni anche in Europa.

Il lavoro di Stefano Pioli sulla rosa rossonera è stato estremamente importante ma negli anni a venire si vuole scrivere la storia. Già a gennaio potrebbero esserci colpi straordinari, con tanti nomi che stanno diventando obiettivi primari del club: ecco le ultime notizie.

Il Milan intende tenersi stretti i migliori calciatori in rosa e provare a prendere altri calciatori forti. Le settimane di calciomercato saranno fondamentali per il futuro di tanti calciatori, che sceglieranno il proprio destino e, trasversalmente, anche quello del club. Ora Pioli può restare senza un altro calciatore importante sul mercato e il Milan deve correre ai ripari.

Calciomercato Milan, niente accordo per Kolo Muani

Il Milan ha individuato in Kolo Muani il nome per l’attacco. Non si conosce il futuro di Olivier Giroud e quello di Zlatan Ibrahimovic che potrebbero salutare a zero alla fine della stagione e al loro posto è possibile un nuovo colpo di livello internazionale.

Kolo Muani è il prescelto da Maldini da regalare a Pioli per la prossima stagione ma l’affare si sta complicando sempre di più. Sulle sue tracce, secondo quanto riferito da L’Equipe, c’è il forte interesse del Bayern Monaco che vuole chiudere a breve il colpo.

Kolo Muani si è messo in mostra in Bundesliga e ha convinto il Bayern Monaco. I bavaresi hanno detto addio a Robert Lewandowski e sono rimasti senza punta centrale e le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti.

Milan, addio a Kolo Muani: in attacco solo Giroud?

Kolo Muani al posto di Olivier Giroud o il Milan resterà con l’ex Chelsea? Il francese dell’Eintracht Francoforte ha deciso di voler fare il salto di qualità definitivo e sta pensando di accettare subito l’offerta dei bavaresi. Il Milan, però, resterà con il dubbio legato al centravanti, visti i contratti in scadenza e la possibilità di trattenere solo uno tra Giroud e Ibrahimovic.

