“E’ il mio desiderio”, Bernardo Silva in Serie A a fine stagione

E’ stato il calciatore del Manchester City a fare la rivelazione di mercato in vista della prossima estate. Perché Bernardo Silva andrà via dal Manchester City per provare un nuovo campionato e ora arriva anche l’indizio di calciomercato che tutti si aspettavano.

Il Mondiale con la maglia del Portogallo si è concluso e ora torna di nuovo per mettersi a disposizione del suo club. Intanto, Guardiola stravede per lui, ma sono tanti anni che veste questa maglia e spesso non è considerato un titolare. Per questo motivo ora c’è la volontà di andare via per un nuovo campionato. In questi ultimi mesi si è parlato anche di quella che può essere la sua nuova squadra.

La scorsa estate e nelle ultime settimane si è parlato molto della volontà di Xavi e del Barcellona di portare Bernardo Silva in Spagna, avvicinandolo sempre di più al proprio paese. Ora però è tutto rimandato alla prossima estate del 2023. Perché la stagione attuale la terminerà con la maglia del Manchester City.

Il calciomercato può portare anche in Serie A Bernardo Silva che piace tanto a Milan e Juventus. Sono loro le squadre italiane che si sono interessate al giocatore e possono offrirgli un contratto al termine della stagione. Bisognerà però fare i conti con il Barcellona che è l’altro club che è fisso sulle orme del giocatore. Intanto, è già stata presa una scelta importante dal portoghese che non continuerà a lungo a vestire questa maglia.

Sembra essere ormai conclusa l’avventura di Bernardo Silva al Manchester City. Perché è stato direttamente il calciatore del club inglese a parlare in un’intervista ai microfoni di Record per svelare la sua volontà. Già l’estate scorsa ci sono state voci importanti riguardo un suo trasferimento al Barcellona. Queste le parole del giocatore:

“Dopo 6 anni al Manchester City non nascondo che la mia idea è quella di provare una nuova esperienza una volta conclusa la stagione attuale”.

Calciomercato: Bernardo Silva sogna il ritorno al Benfica

Sempre ai microfoni di Record è stato rivelato un altro desiderio del calciatore portoghese Bernardo Silva in vista del suo futuro e del calciomercato: “Voglio andare al Benfica entro i 32 anni”.

I tifosi del Benfica sognano per i prossimi anni, come quelli dei club di Serie A in vista del prossimo futuro di Bernardo Silva.

