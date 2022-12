Calciomercato Serie A, Amrabat in una big: c’è l’annuncio dell’agente

Sta facendo letteralmente esplodere il suo talento, Sofyan Amrabat, il calciatore della Fiorentina che potrebbe finire in una big di Serie A nella seconda parte di stagione. Con i viola c’è un importante legame, ma occhio agli scenari che verranno fuori con una proposta economica vantaggiosa che potrebbe portare Commisso a cedere ad un club rivale in Italia.

Calciomercato, Amrabat è l’oggetto del desiderio: parla l’agente

Oggetto del desiderio di una big di Serie A e non solo, Sofyan Amrabat sta brillando al Mondiale e, al di là di come andrà la semifinale con conseguente finale che sicuramente giocherà perché, anche in caso di sconfitta si passerà per la “finalina” del terzo o quarto posto, è stato un gran Mondiale per lui e il Marocco.

Non se la stava passando benissimo con i viola perché, nonostante quanto di buono aveva mostrato col club toscano, la Fiorentina non ha trovato i risultati sperati. Ciononostante l’agente spiega quanto sia legato ai viola, il suo assistito.

Amrabat piace alle big d’Italia e non solo e l’agente avvisa: “Offerte delle top squadre, arriveranno”.

Mercato Fiorentina, Amrabat via a gennaio? Le parole dell’agente

Alberto Maria Fontana, agente di Sofyan Amrabat, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva delle vicende di calciomercato che riguardano lo stesso Amrabat e la Fiorentina, considerando quanto mostrato dal marocchino nella sua esperienza in Qatar con il Marocco, ai Mondiali: “La scorsa stagione giocava poco a causa dell’ombra di Torreira, ma ora Firenze si gode le sue qualità. La Fiorentina è un club di rispetto, le chiamate arriveranno da altri club e fanno piacere. In questo momento il giocatore è molto legato alla Fiorentina, vedremo che scelte faranno alla Fiorentina. Siamo in ottimi rapporti con la dirigenza”.

