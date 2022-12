Arrivano indiscrezioni relative al futuro sulla panchina del Liverpool di Klopp. Annuncio ufficiale dalla Germania in merito al destino del tecnico tedesco. Una svolta incredibile, possibile ribaltone in panchina. C’è la comunicazione che svela i piani futuri e il destino del tecnico, attualmente in Inghilterra alla guida dei Reds. Rivelati tutti i dettagli sul futuro allenatore che dovrà gestire una situazione non semplice ma molto complicata.

Calciomercato: stanno prendendo Klopp, la verità

Fulmine a ciel sereno per la Federazione. Dopo l’eliminazione alla fase a gironi dei Mondiali, sono ore di riflessioni riguardo il futuro in panchina del ct della Germania Hansi Flick. L’ex Bayern Monaco è finito in discussione. C’è addirittura una parte dello spogliatoio contro al commissario tecnico.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, al vaglio della Federcalcio tedesca c’era l’ipotesi di prendere Klopp come nuovo ct della Germania.

E’ arrivato, però, nella giornata di oggi l’annuncio ufficiale sul futuro del prossimo commissario tecnico.

Germania: confermato Flick in panchina niente Klopp

Hansi Flick resta alla guida della nazionale tedesca nonostante il flop ai Mondiali in Qatar. La notizia ora anche l’ufficialità. L’obiettivo adesso di riportare in alto la Nazionale nel prossimo Europeo che tra un anno e mezzo si terrà proprio in Germania.

“I prossimi Europei che si disputeranno nella nostra Nazione rappresenteranno una grande chance di calcio per tutta la Germania. Adesso il nostro obiettivo è rendere il prossimo un torneo di successo sportivo. Da parte nostra c’è totale fiducia nei confronti del ct Hansi Flick che affronterà questa grande sfida”

Klopp resta al Liverpool, Flick confermato ct della Germania

Nessuna svolta in panchina. Dopo la delusione Mondiale, la Germania ha pensato di cambiare allenatore e affidarsi a Klopp. Alla fine, però, la Federazione ha deciso di confermare Flick.

Queste le parole del ct della Germania.

“Siamo ottimisti, io e il mio staff, sul lavoro da fare. Come squadra abbiamo dei margini di crescita. Possiamo fare molto di più di quanto fatto in Qatar. Diciamo che abbiamo perso una grande occasione. Ho fiducia nel percorso da fare, adesso abbiamo l’obiettivo di giocarci al meglio le nostre chance nel 2024″.

