Calciomercato, torna in Serie A: colpo della big, l’agente conferma

Clamorose dichiarazioni da parte del procuratore che annuncia il ritorno in Serie A da parte del suo assistito. Dopo l’addio dall’Italia, nel corso del calciomercato estivo 2022, il giocatore ha già voglia di tornare a giocare nel campionato italiano. L’agente conferma tutto e s’è già messo a lavoro per portare avanti questa trattativa. Nel corso di un’intervista, il procuratore del calciatore, ha svelato tutti i retroscena e i dettagli su questo affare: ecco quale club può prenderlo.

Calciomercato: ritorno in Italia, colpo a sorpresa

Arrivano aggiornamenti relativi al destino del giocatore, cresciuto e formatosi in Serie A. Una svolta incredibile visto che, dopo l’addio maturato la scorsa estate, adesso ha intenzione di tornare di nuovo nel campionato italiano. L’agente è a lavoro per accontentare il suo assistito, ha confermato tutto nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Sportiva.

Ci sono già diversi club che si stanno muovendo con l’entourage del ragazzo e stanno provando il tutto per tutto per provare a riportare in Italia il giocatore. Valutazioni in corso. Intanto arrivano conferme relative a questo desiderio del calciatore di ritornare nuovamente nel campionato italiano che l’ha visto già protagonista in passato.

Il centrocampista ex Fiorentina e Sampdoria Lucas Torreira vuole tornare in Serie A nel prossimo calciomercato.

Calciomercato: Torreira in Serie A, le parole dell’agente

Pablo Bentancur, agente dell’ex centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira, ha svelato il futuro del suo assistito attualmente al Galatasaray. Possibile un ritorno in Serie A del giocatore dell’Uruguay. Ecco le dichiarazioni del procuratore a Radio Sportiva:

“Sono in contatto con un paio di squadre. Lui ha voglia di tornare in Serie A, però vuole concludere l’avventura al Galatasaray in Turchia. Però posso dire che in futuro lo rivedremo sicuramente in Italia, ha un amore unico per questa nazione”.

Calciomercato Juventus: occhi su Lucas Torreira

Già in passato la dirigenza bianconera ha provato a portare alla Juventus il centrocampista Luas Torreira. Possibile che la Vecchia Signora prima o poi riesca a concludere questa operazione.

Intanto l’agente ha già svelato che ci sono due club interessati a riportare Torreira in Italia. “Una squadra è molta interessata, l’altra invece deve ancora capire che mercato farà”.

