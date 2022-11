Consigli FantaMondiale, chi schierare e chi no nelle gare di oggi

Chi schierare e chi no al FantaMondiale: ecco i consigli di calciomercato24.com. Prosegue spedita la competizione in Qatar con tante sorprese che stanno cambiando ogni pronostico: ecco chi schierare e chi no nelle partite di domenica 27 novembre 2022.

Consigli FantaMondiale giornata 2: chi schierare e chi no

Uno dei giochi più divertenti e gettonati di questo momento è sicuramente il FantaMondiale. L’assenza dell’Italia alla competizione più importante al mondo non ha cambiato le abitudini dei tifosi italiani che continuano a seguire sempre con grande attenzione la kermesse qatariota.

E messo in pausa il Fantacalcio, si riprenderà direttamente il prossimo anno, molti di loro hanno deciso di intraprendere l’avventura del FantaMondiale. Da qualche giorno è iniziata la seconda giornata. Gradualmente si sta entrando nel clou della competizione e diventa sempre più complicato indovinare i pronostici e i calciatori da schierare per ottenere i bonus.

I Consigli del FantaMondiale di calciomercato24.com vi aiuteranno a sciogliere ogni tipo di dubbio. Oggi, domenica 27 novembre, sono in programma 4 partite: si comincia alle 11 con Giappone-Costa Rica; poi alle 14 Belgio-Marocco; alle 17 toccherà a Croazia-Canada; infine alle 20 il big match Spagna-Germania.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Consigli FantaMondiale: chi schierare e chi no in Giappone-Costa Rica e Belgio Marocco

La prima giornata del Mondiale per i Gironi E e F è iniziata bene per il Giappone che a sorpresa ha superato 2-1 la Germania. Molto male, invece, il Costa Rica che ha subito una goleada dalla Spagna.

CHI SCHIERARE PER IL GIAPPONE – Sugli scudi sicuramente Asano, autore del gol vittoria contro i tedeschi. Può ripetersi anche contro il Costa Rica. Tomiyasu possibile sorpresa.

CHI NON SCHIERARE PER LA GIAPPONE – Da evitare Yoshida, che può avere qualche difficoltà contro la velocità degli attaccanti avversari.

CHI SCHIERARE PER IL COSTA RICA- Sicuramente Campbell ha le qualità e la tecnica per fare la differenza in questa partita.

CHI NON SCHIERARE PER IL COSTA RICA- Da evitare Keylor Navas, non è sembrato in forma contro la Spagna.

Nel pomeriggio, alle 14, invece, scendono in campo Belgio e Marocco.

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE PER IL BELGIO – Batshuayi sarà il riferimento offensivo, da schierare. Parte di nuovo dalla panchina Lukaku, non al meglio fisicamente. Hazard non è apparso in ottime condizioni, meglio lasciarlo fuori. Carrasco possibile sorpresa.

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE PER IL MAROCCO – Ziyech e Boufal con la loro velocità potranno mettere in difficoltà gli avversari. Hakimi scenderà in campo ma non è al 100% a causa di un leggero problema fisico, meglio non rischiare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: Allegri accontentato, arriva l’esterno dell’Ecuador

Consigli FantaMondiale: chi schierare e chi no in Croazia-Canada e Spagna-Germania

Alle 17 Croazia-Canada: un quasi spareggio tra le due squadre che in classifica sono divisi da un punto. Per la Nazionale dell’America del Nord è già dentro o fuori.

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE PER LA CROAZIA- Sicuramente in questa partita un campione come Modric ha tutte le qualità per fare la differenza. Kramaric e Pasalic le possibili sorprese. Da evitare Sosa.

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE PER IL CANADA- David è una certezza, Hutchinson può avere qualche difficoltà.

Alle 20, chiude la seconda giornata il big match Spagna-Germania

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE PER LA SPAGNA – Asensio, Dani Olmo e Ferran Torres sono i tre migliori in questo momento della squadra. Morata partirà dalla panchina. Da evitare Pedri e Gavi.

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE PER LA GERMANIA – Dopo la sconfitta contro il Giappone, la Germania dovrà vedersela contro la Spagna. L’esperienza di Muller può fare la differenza, da evitare Havertz che come attaccante centrale ha mostrato qualche difficoltà contro il Giappone.

LEGGI ANCHE >>> Juventus in ansia: altro infortunio ai Mondiali, i tempi di recupero