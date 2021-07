Calciomercato Sampdoria: big su Damsgaard, Ferrero ricoperto d’oro

Massimo Ferrero potrebbe presto vendere Mikkel Damsgaard. La stellina danese, esplosa ad Euro 2020, ha attirato su di se le attenzione di diverse big.

Calciomercato Sampdoria: Liverpool su Damsgaard, Ferrero ricoperto d’oro

Il Liverpool fa sul serio per Mikkel Damsgaard. La stella della Sampdoria potrebbe dire addio alla Serie A nel corso della prossima sessione di calciomercato.

Per arrivare a Damsgaard il club inglese potrebbe spendere subito 30 milioni di euro per aggiudicarsi le prestazioni sportive di Mikkel Damsgaard. Sarebbe questo il prezzo fissato da Massimo Ferrero per il talento danese che così bene ha fatto a Euro 2020. Una somma decisamente importante per il calciatore.

La cifra è troppo alta per il mercato dalla Juventus al Milan, le due società speravano di abbassare le pretese del presidente della Sampdoria con delle contropartite.

Mercato Sampdoria: il Liverpool prova l’affondo

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero per vendere Damsgaard nel corso del prossimo mercato spererebbe nella Premier League. Il campionato inglese è storicamente più ricco per questo Damsgaard potrebbe far partire una vera e propria asta.

Sul calciatore, infatti, ci sarebbero Tottenham, Leeds, West Ham e Leicester che avevano già manifestato interesse, ma nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il Liverpool di Jurgen Klopp che sarebbe rimasto stregato da Damsgaard. Con loro anche i concittadini di Liverpool, ovverto l’Everton di Rafa Benitez.

Sampdoria: il ds du Damsgaard

Proprio Carlo Osti, ds della Sampdoria, ha parlato del futuro di Damsgaard ieri:

“Penso che potrebbe crescere ancora di più rimanendo alla Sampdoria un anno di più e per questo per noi potrebbe rimanere. Il prezzo poi lo fissa il mercato da solo senza bisogno che lo dica io, è chiaro che stiamo parlando di un campione che sta esplodendo. C’è da dire che la Sampdoria ha speso molto per prenderlo. Abbiamo scommesso 8 milioni si un calciatore che aveva giocato poche partite nel campionato danese. Lo comprammo quando ancora aveva giocato poco”