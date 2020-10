Calciomercato Napoli, rinnovo Gattuso: c’è la svolta

Gennaro Gattuso è ad un passo dal rinnovo con il Napoli. Il tecnico degli azzurri sta svolgendo un ottimo lavoro sulla panchina partenopea, ed è per questo che De Laurentiis starebbe cercando in tutti i modi di blindarlo. Manca ormai pochissimo alla fumata bianca, i tifosi non aspettano altro, e anche i giocatori hanno dimostrato di trovarsi molto bene sotto la guida dell’allenatore calabrese. Intanto ci sono delle novità molto importante sulla questione.

Calciomercato Napoli, Gattuso rinnova: accordo raggiunto

Gennaro Gattuso sarà ancora l’allenatore del Napoli, e questo ormai è praticamente quasi certo. L’accordo per il rinnovo di contratto è stato raggiunto con De Laurentiis, e sarà alla base di un prolungamento di altri due anni più un opzione per il terzo. Per quanto riguarda l’ingaggio invece ci sono delle novità: 1,9 milioni di euro a stagione. Questione molto delicata per la clausola, vero ostacolo nella trattativa, con Gattuso che voleva di fatti togliere ogni tipo di vincolo. Ebbene pare che nel nuovo contratto non saranno presenti clausole e altri tipi di restrizioni. L’avventura sulla panchina del Napoli può continuare, non si fa altro che aspettare l’annuncio ormai in arrivo. Questa la notizia riportata in giornata da La Gazzetta dello Sport.

Ultime Napoli: Gattuso resta in azzurro

Negli ultimi giorni si è parlato parecchio di Gennaro Gattuso, ed in particolare su un suo eventuale addio al Napoli. Tutto eventualmente causato da un mancato accordo con De Laurentiis, notizie che poi si è dimostrata non fondata. Il tecnico e il patron hanno pianificato il futuro, e questo anche grazie alla spinta del direttore sportivo Giuntoli, primo estimatore dell’allenatore calabrese. Ora è quasi tutto fatto, manca ormai pochissimo a quella che sarà una delle notizie più belle di questo 2020 del Napoli.

Gattuso: svolta fuori e dentro il campo

Se da una parte si parla del rinnovo di Gattuso, dall’altra parte si parla del Napoli di Gattuso. Si, perchè il tecnico azzurro ha cambiato la squadra dall’anno scorso fino ad oggi, dimostrando qualità tecnico tattiche e mentali. La svolta è arrivata in campo, con risultati e certezze, ormai sempre più consolidate.

