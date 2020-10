Calciomercato Milan, il Manchester United assalta un gioiello

Hakan Calhanoglu è un obiettivo concreto del Manchester United. Il centrocampista turco è in un momento fantastico di forma, e non a caso diverse pretendenti lo hanno messo nel mirino. I Red Devils sono intenzionati a suonare la carica, magari con un’offerta importante. Hakan Calhanoglu pensa al suo futuro, e al momento dalle parti di Milano filtra un certo ottimismo.

Calciomercato Milan: Calhanoglu obiettivo dello United, l’offerta

Hakan Calhanoglu è nel mirino del Manchester United, e il club inglese difficilmente mollerà la presa. Il centrocampista turco ha chiuso la scorsa stagione in modo strepitoso, segnando gol e assist a valanga. Quest anno la situazione non sembra essere cambiata, con l’ex Leverkusen che ha preso in mano più volte la sua squadra. Calhanoglu sta vivendo il momento migliore della sua carriera, e le big stanno già pensando ad un assalto da qui a breve. Lo United fa sul serio e prepara una proposta di ingaggio: il doppio di quanto guadagna attualmente, ovvero 5 milioni di euro. Ora ne percepisce 2,5, e soltanto un rinnovo può cambiare le carte in tavola. Questa la notizia riportata da cm.com.

Mercato Milan: Calhanoglu, obiettivo rinnovo

Il futuro di Calhanoglu è ancora molto incerto, soprattutto a causa delle continue avances da varie big. Le prestazioni del turco non sono passate affatto inosservate, e ad oggi il Manchester United rappresenta il pericolo maggiore. Non è escluso che ci siano delle offerte concrete al Milan, ed è per questo che sia Maldini che Massara dovranno attivarsi seriamente per il rinnovo di contratto. Per blindare Hakan Calhanoglu servirà un ritocco dell’ingaggio, ma le complicazioni non si stanno facendo attendere. Per ora è stand by, si dovrà attendere che si sblocchi un po il mercato.

Calhanoglu: un giocatore troppo importante per questo Milan

Hakan Calhanoglu è rinato, è un giocatore diverso da quando è arrivato, e soprattutto rappresenta l’essenza del Milan post-lockdown. Il turco sta facendo benissimo, e il rinnovo di contratto rappresenta una priorità per i rossoneri, ora più che mai chiamati ad accelerare le tempistiche. Diversi contatti ci sono già stati, ora tutto passa attraverso l’ingaggio del giocatore.

