Calciomercato, riecco Donadoni: il tecnico pronto ad una nuova esperienza

Calciomercato, Donadoni diviso tra Fulham e Celta Vigo: ritorno in Europa possibile

E’ lontano dall’Italia da ormai troppo tempo, parliamo di Roberto Donadoni, ex tecnico del Bologna e non solo. C’è l’idea di ritornare in Europa, dopo l’esperienza vissuta in Cina con il club dello Shenzhen. Tra le squadre che vedono il suo nome tra i candidati per la panchina, spuntano Fulham e Celta Vigo.

Donadoni ritorna in Europa? La possibilità è concreta per l’ex Napoli

A rivelare della possibilità di Roberto Donadoni in Premier League, sono i colleghi di Calciomercato.it. La soluzione per la panchina del club inglese, potrebbe trovarsi proprio nel nome di Donadoni. Il tecnico italiano piace alla società del Fulham, pronta a sostituire Scott Parker che, fino ad ora, ha totalizzato un solo punto nel proprio campionato, finendo subito nel fondo della classifica in Premier League. Il club bianconero vuole evitare la

Donadoni tra Fulham e Celta Vigo: l’esperienza col il Bologna convince i due club

Ha vissuto esperienze importanti su panchine di Serie A, l’ex tecnico di Napoli e Bologna, Roberto Donadoni. Nella sua carriera da allenatore ha vissuto le esperienze appunto con i due club citati, con l’esperienza ai felsinei più longeva. All’ombra del Vesuvio, alla sua unica occasione in una big, steccò in 19 partite dopo l’approdo nel 2009.

Con il Bologna, invece, furono ben 108 partite, vissute dal 2015 al 2018. Ora può tornare in Europa, destinazione Fulham. Occhio anche alla Liga, perché anche il Celta Vigo potrebbe desiderarlo sulla propria panchina. Un nome appetibile quello di Donadoni, uomo adatto per risollevare i club dal fondo della classifica.