Oroscopo di domani 26 ottobre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una settimana che inizia in modo piuttosto positivo per te, soprattutto sul lavoro. Piano piano stai avendo le soddisfazioni che volevi, e anche chi non credeva in te, adesso ha cambiato idea. Cerca di prenderti le giuste rivincite, te le meriti.

Toro. Ti stai impegnando parecchio ultimamente, specie sul lavoro. I tuoi progetti iniziano finalmente a prendere forma, e ora ti senti molto più appagato a realizzato rispetto a qualche tempo fa.

Gemelli. Bene in amore, potresti fare delle nuove conoscenze in questa settimana in entrata. Se sei già in una relazione, allora potrebbe essere arrivato il momento di fare un ennesimo passo in avanti.

Cancro. Ultimamente sei un po giù di morale, e questo ti sta portando a non goderti i momenti con i tuoi cari. Cerca di risolvere delle diatribe interne, magari nella relazione oppure con gli amici.

Leone. Le cose sono in netto miglioramento rispetto ad una settimana fa, ora sei più sereno e sicuro di te stesso.

Vergine. Stai per affrontare una decisione importante, fatti coraggio e circondati da persone di cui ti fidi. La tua vita potrebbe cambiare a breve.

Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Cerca di non lasciarti troppo trascinare dagli eventi, prendi le giuste decisioni e fidati soltanto di te stesso e di chi ti vuole bene. A volte ti sei ritrovato in brutte situazioni, non deve ricapitare.

Scorpione. Stai vivendo un periodo piuttosto negativo, forse ti turba qualcosa di serio. Cerca di non abbatterti e affronta le situazioni di petto.

Sagittario. In questa settimana ci saranno diverse novità per te, soprattutto in amore. Stai per fare una scelta molto importante.

Capricorno. Stai riuscendo nel tuo intento in amore, ma attenzione a non correre troppo. Devi conquistare una persona, ma fai in modo che ti apprezzi per come sei, senza cambiare troppo la tua personalità.

Acquario. Qualcuno ti ha chiesto consiglio ultimamente, attenzione a ciò che dici: qualcuno potrebbe comportarsi male con te, cerca di non fidarti sempre di tutti.

Pesci. Negli ultimi tempi hai avuto qualche pensiero di troppo, ma adesso sembri più sereno. Hai ritrovato la condizione mentale migliore, ora sta a te rilassarti e conentrarti sui prossimi obiettivi.

L’oroscopo delle squadre

Inter-Pesci: I nerazzurri di Conte hanno avuto qualche difficoltà ultimamente, ma la vittoria di ieri contro il Genoa ha ridato fiducia ed entusiasmo. Lukaku è il mattatore, il belga è sempre più un punto di riferimento per tutta la squadra.