Il procuratore del giocatore ha rilasciato delle importanti dichiarazioni per quanto riguarda il futuro del suo assistito. Per il momento non è in programma alcun rinnovo.

Napoli, parla Pisacane: “Lorenzo vuole rimanere a Napoli. Certi tifosi non li capisco…“

In questo momento Lorenzo Insigne sta solamente pensando di recuperare il top della forma dopo l’infortunio patito contro il Genoa lo scorso 27 settembre. Nella giornata di oggi, però, è arrivata una buona notizia: il calciatore è stato convocato da Gennaro Gattuso per la prima partita in Europa League contro gli olandesi dell’Az Alkmaar. Non partirà sicuramente nell’undici titolare, ma non è detto che possa giocare qualche minuto finale del match.

A ‘Radio CRC’ è intervenuto il suo procuratore, Vincenzo Pisacane. Ecco le dichiarazioni di quest’ultimo: “Devo ammettere che certi tifosi mi fanno proprio arrabbiare. Invece il mio assistito è sempre tranquillo. Gli dico sempre che ha le spalle larghe, più delle mie. Nella città partenopea, però, non si è profeti in Patria. Non capirò mai perché certe persone devono sempre criticare tutto e tutti in qualsiasi momento. Stiamo parlando di un calciatore fondamentale e che vuole rimanere a Napoli a tutti i costi“.

E sul rinnovo: “Al momento non ci interessa“

“Rinnovo? In questo momento non ne vogliamo parlare anche perché non ci interessa. Vi posso dire che non stiamo sentendo le voci che lo vorrebbero vicino ad altre squadre, sta bene qui perché si sente importante e poi perché si trova bene. Anche con la presenza di qualcuno a cui piace remare contro. Ho sentito addirittura persone dire che senza il suo contributo in campo il Napoli può vincere lo scudetto. Beh, da tifoso dico “Magari”. Però non è chiaro a tutti quando è fondamentale Lorenzo sia dentro che fuori dal terreno di gioco. Fortuna che lui a queste cose non ci da molto peso e pensa solamente a lavorare e a fare del suo meglio. Ci tiene molto alla causa azzurra e a quella della Nazionale“.

Domani esordio stagionale per Meret

Alex Meret potrebbe esordire, in questa stagione, tra i pali. Maksimovic potrebbe far rifiatare Manolas. Lobotka potrebbe avere una chance rispetto a Fabian Ruiz a centrocampo.

