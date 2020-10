Calciomercato Milan, concorrenza per un colpo in difesa

Il mercato del Milan non si ferma mai, neppure a sessione estiva conclusa. I rossoneri sono partiti fortissimo in questa stagione, ma è chiaro ed evidente di come ci sia l’assoluto bisogno di investire su alcuni rinforzi importanti: andranno puntellati vari reparti, attenzione soprattutto a quello difensivo. Gli obiettivi sono tanti, e pare ci siano novità per un giocatore nel mirino.

Ultime Milan: obiettivo Kabak per la difesa

Tra i tanti nomi accostati al Milan per la difesa, uno di quelli che continua a tenere botta, è Kabak. Il centrale gioca attualmente nello Schalke, e già qualche settimana fa si era parlato di un possibile trasferimento a Milano. Il tutto è iniziato con un corteggiamento, ma purtroppo per il Diavolo, alla fine la squadra tedesca ha scelto di tenersi stretto il giocatore. Il giovane turco è considerato molto talentuoso, ed è chiaro di come la sforzo economico da fare, sia molto importante. Per il momento è possibile un ritorno di fiamma, con i rossoneri che continuano a sondare il terreno in vista di gennaio.

Mercato Milan: concorrenza di una big per Kabak

Kabak è un obiettivo concreto per il Milan, ma allo stesso tempo si tratta di un giocatore molto difficile da andare a prendere. Sebbene la valutazione si aggiri intorno ai 20-30 milioni di euro, l’ostacolo più importante è un altro: la concorrenza. Si, per il turco ha raccolto tante estimatrici nel corso della sua breve carriera, e tra i club più interessati c’è senza dubbio il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds dovranno fare a meno di Van Dijk per gran parte della stagione, ed è per questo che il turco sembrerebbe essere il profilo ideale per andare a sostituirlo. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, il Milan dovrà sfidare la squadra inglese se vuole assicurarsi il centrale.

LEGGI ANCHE: Milan, l’agente annuncia il futuro del centrale

News Milan: altro obiettivo in difesa

Intanto il Milan ragiona anche su altri profili nel ruolo di difensore, e posa lo sguardo su un talento di Serie A: stiamo parlando di Tomiyasu, centrale giapponese del Bologna. Anche qui la trattativa non prospetta facile, ma pare che i rossoneri abbiano in mente una strategia ben precisa.