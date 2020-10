Calciomercato Inter, spunta un clamoroso retroscena: offerta monstre

Il mercato di Serie A non si ferma mai, e uno dei club più attivi è sicuramente l’Inter. I nerazzurri sono ancora a caccia di rinofrzi, e a gennaio potrebbero esserci ulteriori innesti. L’obiettivo è ovviamente quello di competere fino alla fine per lo Scudetto, e per farlo servirà puntellare vari reparti, compreso quello difensivo. Nelle ultime ore è inoltre spuntato fuori un retroscena molto interessante su un difensore.

Ultime Inter: Ginter come obiettivo in difesa, ecco il retroscena

Tra i diversi nomi accostati all’Inter nelle ultime settimane, è spuntato anche il nome di Matthias Ginter, difensore centrale del Borussia M. Il giocatore tedesco è uno dei più importante per il suo club, ed è nel giro anche della nazionale tedesca. Un profilo importante, e per il quale i nerazzurri sarebbero stati disposti ad offrire anche una cifra piuttosto alta: stando a quanto riportato da Bild infatti, pare che l’Inter abbia offerto 50 milioni di euro per il difensore. Offerta però rifiutata dalla squadra di Bundesliga, e anche dal giocatore: “Ho degli obiettivi da raggiungere qui, non commento l’interesse dell’Inter”

Mercato Inter: cessione vicina per un difensore

Se da una parte l’Inter pensa a come rinforzare la difesa con qualche innesto, dall’altra parte c’è anche chi partirà in quel ruolo. Stiamo ovviamente parlando di Skriniar, il quale dopo un paio di stagioni ad alti livelli, sta decisamente calando di minutaggio sotto la guida di Conte. Il centrale slovacco non sta vivendo un periodo troppo positivo in nerazzurro, ed è per questo che la cessione sembrerebbe essere la pista più percorribile. Le pretendenti ci sono ancora, e tra queste c’è il Tottenham: il club londinese starebbe spingendo, ed in particolare Mourinho, che sarebbe molto interessato al giocatore nerazzurro.

News Inter: altri due obiettivi in difesa

Non solo Ginter nel mirino (ormai sfumato), ma anche altri due nomi per il reparto difensivo: stiamo parlando di Milenkovic e Izzo, rispettivamente di Fiorentina e Torino. Etrambi sono nomi interessanti, hanno esperienza in Serie A, e corrispondono all’identikit richiesto da Conte. Possibile un assalto in vista di gennaio, nella sessione invernale non sono escluse sorprese.

